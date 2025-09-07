Público clama ‘sem anistia’ em desfile do 7 de setembro

Durante o desfile do Dia da Independência, realizado em Brasília no dia 7 de setembro, alguns espectadores chamaram atenção ao gritarem frases como “sem anistia” e “anistia não se negocia”. Este momento de protesto se destacou entre as manifestações do evento.

O desfile, que celebra a independência do país, teve início às 9h10 e ocorreu na Esplanada dos Ministérios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia, revistando as tropas em um tradicional Rolls Royce.

Estiveram presentes cerca de 30 ministros de Estado e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. No entanto, não houve a presença de nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As ausências de figuras importantes, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também foram notadas. Haddad estava em São Paulo, enquanto Alcolumbre não compareceu ao evento.

O desfile é uma tradição que reúne autoridades e cidadãos para celebrar a história do país e promover o civismo. A manifestação popular durante o evento reflete a diversidade de opiniões e sentimentos da população em relação a questões políticas atuais.