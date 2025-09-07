Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo a Fipe

Os números mais recentes da Fenabrave, divulgados até 5 de setembro, mostram que a Honda CG 160 continua reinando absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com um impressionante total de 10.322 unidades emplacadas. Se você já andou de CG, sabe que ela é a queridinha para quem busca economia e praticidade no dia a dia.
Logo atrás, aparece a Honda Biz, que vendeu 5.364 unidades. Essa moto é uma excelente opção para quem precisa de um transporte ágil e funcional. Tem quem a considere uma verdadeira parceira em viagens rápidas e tarefas do cotidiano.
A Honda Pop 110i vem em terceiro lugar, com 4.700 emplacamentos. É perfeita para quem está começando a andar de moto e não quer um bicho de sete cabeças. Super leve e fácil de manobrar, ela também promete excelente consumo de combustível.
Na quarta posição, temos a Honda NXR 160 Bros, que teve 4.311 motos vendidas. Quem curte aventuras fora do asfalto sabe bem como essa moto lida bem com diferentes terrenos. Ela é uma baita escolha para quem gosta de explorar.
Em quinto lugar fica a Sport 110i, uma das poucas não-Honda entre as mais vendidas, com 2.379 unidades. Isso mostra que o mercado está respondendo a uma demanda por opções variadas.
E, finalmente, fechando o top 6, encontramos a Yamaha YBR 150, que acumulou 1.910 vendas. Essa moto é uma ótima opção para quem busca conforto e uma boa pegada na cidade.
A lista continua e, na sétima posição, a Honda CB 300F registrou 1.407 unidades. A CB 300F tem um motor forte e é a escolha de muitos para quem quer um pouco mais de potência sem abrir mão da economia.
Em oitavo, está a Honda PCX 160, com 1.116 motos vendidas. Ideal para o tráfego urbano, com um design estiloso e tecnologia que ajuda na economia de combustível.
A Yamaha Fazer 250, na nona posição, vendeu 1.069 unidades, enquanto a décima colocada, a Shineray XY 125, emplacou 1.017 motos. Assim, mesmo dentro das marcas menos conhecidas, o público brasileiro busca cada vez mais alternativas que atendam suas necessidades diárias.
Se você é um apaixonado por motos e quer visualizar melhor essas belezuras, aqui estão as posições detalhadas:
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|10.322
|2º
|Honda Biz
|5.364
|3º
|Honda Pop 110i
|4.700
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|4.311
|5º
|Sport 110i
|2.379
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.910
|7º
|Honda CB 300F
|1.407
|8º
|Honda PCX 160
|1.116
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.069
|10º
|Shineray XY 125
|1.017
Essa lista revela como o nosso gosto por motos está sempre mudando. Cada modelo traz algo único, e conhecer o que a galera anda comprando é essencial para qualquer entusiasta.