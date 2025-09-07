Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo a Fipe

Os números mais recentes da Fenabrave, divulgados até 5 de setembro, mostram que a Honda CG 160 continua reinando absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com um impressionante total de 10.322 unidades emplacadas. Se você já andou de CG, sabe que ela é a queridinha para quem busca economia e praticidade no dia a dia.

Logo atrás, aparece a Honda Biz, que vendeu 5.364 unidades. Essa moto é uma excelente opção para quem precisa de um transporte ágil e funcional. Tem quem a considere uma verdadeira parceira em viagens rápidas e tarefas do cotidiano.

A Honda Pop 110i vem em terceiro lugar, com 4.700 emplacamentos. É perfeita para quem está começando a andar de moto e não quer um bicho de sete cabeças. Super leve e fácil de manobrar, ela também promete excelente consumo de combustível.

Na quarta posição, temos a Honda NXR 160 Bros, que teve 4.311 motos vendidas. Quem curte aventuras fora do asfalto sabe bem como essa moto lida bem com diferentes terrenos. Ela é uma baita escolha para quem gosta de explorar.

Em quinto lugar fica a Sport 110i, uma das poucas não-Honda entre as mais vendidas, com 2.379 unidades. Isso mostra que o mercado está respondendo a uma demanda por opções variadas.

E, finalmente, fechando o top 6, encontramos a Yamaha YBR 150, que acumulou 1.910 vendas. Essa moto é uma ótima opção para quem busca conforto e uma boa pegada na cidade.

A lista continua e, na sétima posição, a Honda CB 300F registrou 1.407 unidades. A CB 300F tem um motor forte e é a escolha de muitos para quem quer um pouco mais de potência sem abrir mão da economia.

Em oitavo, está a Honda PCX 160, com 1.116 motos vendidas. Ideal para o tráfego urbano, com um design estiloso e tecnologia que ajuda na economia de combustível.

A Yamaha Fazer 250, na nona posição, vendeu 1.069 unidades, enquanto a décima colocada, a Shineray XY 125, emplacou 1.017 motos. Assim, mesmo dentro das marcas menos conhecidas, o público brasileiro busca cada vez mais alternativas que atendam suas necessidades diárias.

Se você é um apaixonado por motos e quer visualizar melhor essas belezuras, aqui estão as posições detalhadas:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 10.322 2º Honda Biz 5.364 3º Honda Pop 110i 4.700 4º Honda NXR 160 Bros 4.311 5º Sport 110i 2.379 6º Yamaha YBR 150 1.910 7º Honda CB 300F 1.407 8º Honda PCX 160 1.116 9º Yamaha Fazer 250 1.069 10º Shineray XY 125 1.017

Essa lista revela como o nosso gosto por motos está sempre mudando. Cada modelo traz algo único, e conhecer o que a galera anda comprando é essencial para qualquer entusiasta.