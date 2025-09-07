Carros mais vendidos até setembro de 2025 segundo a Fipe

O Hyundai HB20 está brilhando no mercado, marcando presença de maneira impressionante com 4.052 unidades vendidas até agora. Ele conquistou a liderança e superou a Fiat Strada, que fechou setembro em segundo lugar com 2.932 veículos emplacados. O Volkswagen Polo não ficou para trás e garantiu a terceira posição, vendendo 1.935 unidades.

Mas uma grande surpresa apareceu no cenário: o Chevrolet Onix, que deu um salto e se destacou no ranking. Somente no dia 5 de setembro, foram 1.844 unidades vendidas! Isso fez o modelo subir da oitava para a quarta posição, terminando o período com 1.833 emplacamentos.

Liderança nos SUVs

Falando de SUVs, o Toyota Corolla Cross está na crista da onda, mantendo-se na liderança com 1.830 unidades vendidas. O Hyundai Creta aparece logo atrás, ocupando o segundo lugar com 1.585 licenciamentos.

O Volkswagen T-Cross registrou 1.578 unidades, mas está começando a sentir a pressão da chegada do novo Volkswagen Tera, que já desponta na nona colocação com 1.420 unidades, mostrando que tem potencial para brigar pelo top 5 neste mês. Não dá para esquecer do Chevrolet Tracker, que teve um bom desempenho com 1.520 emplacamentos e mostra força logo no início do mês.

O Desempenho dos Sedãs

Quem também está em evidência é o Hyundai HB20S, o sedã mais vendido do país. Ele figura na décima posição geral, com 1.351 unidades vendidas. Isso é um bom termômetro para quem está pensando em um sedã confiável no mercado.

E se você está de olho em picapes, a Fiat Toro já começa a se destacar com 1.128 emplacamentos, enquanto a Toyota Hilux continua a ser a mais comercializada no segmento, com 819 unidades licenciadas.

O Ranking dos Carros Mais Vendidos

A lista dos carros que mais venderam até o início de setembro está cheia de surpresas. No topo, o Hyundai HB20, seguido por Fiat Strada e Volkswagen Polo, que foram os mais procurados. O Chevrolet Onix e o Toyota Corolla Cross também têm lugar garantido nas primeiras colocações. Para quem curte SUVs, o desempenho do Tera mostra que a disputa está aquecida.

E se você está pensando em trocar de carro ou apenas curioso sobre o mercado, essa é uma oportunidade interessante para conferir as tendências atuais!