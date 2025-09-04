Toyota reduz preço do Corolla Cross XR para PcD em R$ 45 mil

O Toyota Corolla Cross XR passou por mais um ajuste de preço, e os números já estão atualizados para setembro. Essa versão é bem interessante, especialmente para quem precisa de um carro com isenção de impostos, próprio para pessoas com deficiência (PcD). A versão mais básica vem na pintura branco sólido, aproveitando a isenção total do IPI e um bônus de fábrica de 18%.

Em números, a versão de entrada 2.0 XR CVT geralmente custa R$ 188.990. Mas se você é comprador PcD, pode adquirir por R$ 143.121,35, uma baita redução de R$ 45.868,65! Vale lembrar que os preços podem mudar dependendo da região, da cor e dos opcionais que você escolhe na concessionária.

É inegável que o Toyota Corolla Cross se destaca pelo seu custo-benefício, especialmente para o público PcD, o que ajuda a explicar seu sucesso nas vendas. E olha que a versão XR se tornou uma das mais queridas entre os consumidores, batendo recordes de emplacamentos. Segundo dados da consultoria K.Lume, em agosto, foram 2.961 unidades vendidas apenas da versão XR 2.0, ficando à frente da XRE 2.0, que teve 1.916 unidades vendidas, e a XRX 2.0, com 718 emplacamentos.

Mas não é só na venda que o Corolla Cross brilha. O motor 2.0 aspirado Dual VVT-i DOHC oferece 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina, além de impressionantes 21,3 kgfm de torque a 4.400 rpm. A transmissão é uma automática CVT, que simula até 10 marchas. Isso significa que, dependendo da sua pegada, você consegue acelerar e manter o conforto na hora de dirigir.

Em termos de eficiência, o consumo do SUV também não decepciona. Com etanol, ele faz 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Se você optar por gasolina, esses números sobem para 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na rodovia. Quem já pegou trânsito sabe como é importante a combinação de economia e potência, não é mesmo?

Mesmo sendo a versão de entrada, o Corolla Cross XR não deixa a desejar no acabamento interno. O painel e as portas têm texturas agradáveis ao toque, com detalhes que mostram cuidado e sofisticação. Sentar no carro e perceber que cada detalhe foi pensado para o conforto é uma sensação boa, principalmente em viagens longas.

E claro, a tecnologia também está presente. Com uma central multimídia de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você fica conectado o tempo todo. O painel de instrumentos, com uma tela TFT de 7 polegadas, traz as informações de forma clara, enquanto as versões mais tops têm clusters ainda maiores. As rodas de liga leve de 17 polegadas dão um toque especial ao design.

O espaço interno é outro grande atrativo. Com 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura e 2,64 m de entre-eixos, o Corolla Cross XR oferece conforto para todos os passageiros. E quando o assunto é bagagem, o porta-malas de 440 litros é um verdadeiro aliado para viagens em família ou passeios de fim de semana.

Com tudo isso, fica fácil entender por que o Toyota Corolla Cross XR se tornou uma escolha tão popular entre os motoristas brasileiros.