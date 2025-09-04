Motos mais vendidas até 3 de setembro de 2025 – Fipe Carros

A paixão por duas rodas no Brasil continua em alta, e as vendas mostram isso! Os números não mentem, e quem está no topo da lista, segundo a Fenabrave, é a Honda CG 160, com impressionantes 5.962 unidades emplacadas. Se você já pilotou uma, sabe como ela combina confiança e praticidade no dia a dia.

Logo atrás, a Honda Biz faz bonito, com 3.172 unidades vendidas. Essa pequena guerreira é ideal para quem precisa de estilo e agilidade no trânsito urbano. Você já deve ter visto uma por aí, não é mesmo? E não é à toa que conquista tantos corações!

Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, com 2.779 vendas. Essa motinha é super econômica e perfeita para quem precisa de uma opção acessível e funcional. Acredito que muitos motoristas se identificam com a praticidade dela em desvios e engarrafamentos nas grandes cidades.

A quarta posição vai para a Honda NXR 160 Bros, que registrou 2.505 motos vendidas. Ela é a escolha certeira para quem curte trilhas e aventuras off-road, mantendo um estilo versátil para o dia a dia. Depois vem a Sport 110i em quinto, com 1.499 emplacamentos, e marca a primeira presença fora da Honda no ranking. Não dá para negar que essa variedade de opções é ótima para escolher a moto que mais se encaixa no nosso estilo de vida.

Na sequência, a Yamaha YBR 150 aparece em sexto lugar com 1.116 unidades vendidas. Ela é ótima tanto na estrada quanto na cidade, não é à toa que impressiona quem busca conforto e desempenho.

A lista não para por aí! A Honda CB 300F ocupa a sétima posição com 825 unidades, seguida pela Yamaha Fazer 250, que vendeu 625 motos. E a Honda PCX 160, sempre muito elogiada, garantiu a nona posição com 614 unidades emplacadas. Para fechar o top 10, a Shineray XY 125 também fez bonito com 596 vendas.

Dá para perceber que a preferência dos brasileiros ainda gira em torno das grandes marcas, mas a diversidade está crescendo. O importante é lembrar que, independente do modelo, cada uma oferece algo especial para o dia a dia. Afinal, quem não gosta de pegar a estrada e sentir a liberdade de ventar no rosto?