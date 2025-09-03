Volkswagen ID. Polo sinaliza futuro elétrico do compacto

A Volkswagen está dando um passo interessante em sua linha elétrica ID, começando com o novo ID. Polo. Essa é uma jogada estratégica para facilitar a identificação dos modelos, usando nomes que já são familiares para a galera que ama carros. O ID. Polo promete transformar o tradicional hatch em uma opção totalmente elétrica, respeitando a tradição de 50 anos do modelo. E não para por aí: depois dele, vem o ID. Cross, que será a versão elétrica do T-Cross.

Falando especificamente do ID. Polo, ele surge como a versão final do conceito ID.2 All, que foi apresentado há dois anos. A estreia do modelo está agendada para o Salão de Munique em 2025. Recentemente, a montadora soltou algumas imagens do carro, ainda camuflado, mas já dá para notar detalhes bacanas como a linha de cintura mais alta e o logotipo traseiro que brilha. A produção vai rolar em Sagunto, na Espanha, com a expectativa de chegar às lojas em maio de 2026.

Uma das coisas legais do ID. Polo é que ele cresceu. Com 4,05 metros de comprimento, ele aumenta em todas as dimensões em comparação ao Polo a combustão. O porta-malas, por exemplo, agora tem cerca de 400 litros e se aproxima do tamanho dos hatchs médios dos anos 2000. É claro que a plataforma MEB+ garante que ele seja um elétrico compacto e eficiente, dando aquele suporte necessário.

Sobre motorização, o ID. Polo terá duas opções de bateria e três níveis de potência, indo de 100 a 204 cv nas versões convencionais. Para os fãs de autonomia, a previsão é de que ele chegue a 450 km no ciclo europeu WLTP, com suporte para carregamento rápido. E para quem gosta de tecnologia, vai contar com equipamentos como o Travel Assist, Park Assist Plus e câmera 360°, prometendo conforto e praticidade.

E quem disse que ele não terá uma versão esportiva? O ID. Polo GTI, que deve chegar em 2026, vai ter 226 cv e promete fazer de 0 a 100 km/h em aproximadamente sete segundos. Além disso, o modelo terá um toque visual esportivo com rodas maiores, para-choques exclusivos e aquele spoiler que a gente adora. É a Volkswagen mantendo sua essência esportiva mesmo na transição para o elétrico.

O que a montadora busca com essa estratégia de usar nomes conhecidos é criar uma conexão emocional com os consumidores, evitando confusões com as nomenclaturas antigas. E segundo os executivos da marca, o ID. Polo é só o começo; outros modelos da linha também vão passar por essa transformação – o ID. Cross está na mira!

Por enquanto, a Volkswagen ainda não confirmou a chegada do ID. Polo ao Brasil. O foco aqui parece ser nas versões mais simples, como Track e Robust, enquanto os elétricos como ID.4 e ID.Buzz estão disponíveis apenas para locação. Mas, com essa nova fase, fica claro que a montadora está comprometida em eletrificar sua linha global.