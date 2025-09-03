Renault Grand Koleos é testado no Brasil com sistema híbrido

Não é de hoje que a Renault está de olho em um SUV mais robusto e sofisticado para o mercado brasileiro. Desde a década passada, quando a marca ainda comercializava modelos da Dacia, já rolavam tentativas de trazer o Koleos por aqui. A marca até apresentou uma versão dele no Salão do Automóvel de 2016, mas àquela época, o projeto não foi adiante.

Mas as coisas parecem estar mudando! Com um foco renovado em produtos mais refinados, a Renault já está com o novo Boreal à vista e, segundo os nossos amigos do Instagram @placaverde, um protótipo do Grand Koleos foi flagrado rodando em Joinville, Santa Catarina, a apenas 126 km de Curitiba. Isso é um ótimo sinal de que a chegada desse modelo pode ser mais cedo do que pensamos.

Esse SUV aparece agora todo “despido”, sem camuflagem, diferente do protótipo visto anteriormente. E, gente, o tamanho dele impressiona! São quase 4,8 metros de comprimento e, com espaço para cinco ocupantes, ele se posicionaria acima do Duster e do futuro Bigster, que deve ser lançado ainda nesse ano.

Como é o Grand Koleos

Falando um pouco mais sobre o que esperar do Grand Koleos, esse carango é construído sobre a plataforma CMA, que também dá vida ao Volvo XC40. Se você já viu um Jeep Commander ou um Volkswagen Tiguan, pode ter uma boa ideia do tamanho e proporções que estamos falando. Na China, ele é conhecido como Monjaro.

No que diz respeito ao motor, o Grand Koleos deve vir equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina, de três cilindros, capaz de entregar 150 cv e 22,9 kgfm de torque. Mas a magia acontece quando você junta isso com um motor elétrico, resultando em um total de 241 cv e 35,7 kgfm de torque. O motor a combustão só ativa as rodas dianteiras, enquanto o elétrico faz seu trabalho nas traseiras, garantindo uma tração integral. E por falar em energia elétrica, ele conta com uma bateria de 1,62 kWh para alimentar o sistema.

Se você se preocupa com o espaço e conforto, pode ficar tranquilo. O Grand Koleos tem 4,77 metros de comprimento, 1,89 m de largura e um entre-eixos de 2,84 m. Tamanho impressionante para um SUV que, sem dúvida, pode oferecer muito mais conforto e espaço do que os modelos atuais da Renault no Brasil.

Acordo com a Geely facilita a vinda do SUV

Outro ponto que pode acelerar a chegada do Grand Koleos no Brasil é a parceria entre a Renault e a Geely, dona da Volvo. Eles firmaram um compromisso para colaboração que já mostrou resultados, como a vinda do EX5 para o país.

Na segunda fase desse plano, a Renault vai assumir a responsabilidade de fabricar e comercializar veículos da Geely no Brasil. E adivinha? O Grand Koleos pode ser a aposta de ouro da Renault nesse crescimento. Afinal, SUVs médios híbridos estão cada vez mais em alta no mercado. E a Renault, ao que tudo indica, está pronta para entrar com força nesse segmento.

Então, prepare-se, porque esse SUV parece estar a caminho e promete trazer inovações e conforto para quem ama pegar a estrada!