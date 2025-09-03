Fiat reduz preço da Toro Endurance 2026 em R$ 21,3 mil

A Fiat Toro Endurance TURBO 270 FLEX 2025/2026 está piscando para quem tem CNPJ! Se você é microempresa ou produtor rural e curte uma picape, essa pode ser a sua chance. O modelo na cor Vermelho Colorado está com uma promoção incrível: de R$ 159.490,00 por apenas R$ 137.958,85 à vista, mas atenção, porque essa oferta é só para vendas diretas!

Essa promoção não vale para as pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas que não se encaixam como micro. E dá pra aproveitar somente se você fechar o negócio logo no início de setembro. E, já vai anotando: após a compra, a Toro só pode ser revendida depois de 12 meses. Os preços variam de acordo com a região e quais opcionais você escolher.

Um pouco sobre a Fiat Toro Endurance

Vamos falar um pouco mais sobre o que torna essa picape tão interessante. A Fiat Toro Endurance vem equipada com o motor 1.3 GSE T4. Para quem curte informação técnica, é um quatro cilindros, com injeção direta, que entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Para experimentar aquela adrenalina em uma ultrapassagem segura, isso é mais do que suficiente! Esse motor funciona tanto com gasolina quanto com etanol e chega num câmbio automático de seis marchas.

Dimensões e Design

Tamanho é documento, e nesse caso, a Toro 2026 não desaponta. Com 4,95 m de comprimento, 1,85 m de largura e 1,68 m de altura, ela é bastante espaçosa. O entre-eixos é de 2,99 m, o que garante um bom conforto interno, enquanto a caçamba mantém sua capacidade de 937 litros, ideal para quem precisa transportar carga. E se você precisa de um veículo que aguente peso, saiba que a versão Endurance T270 Flex suporta até 750 kg.

Conforto e Tecnologia

A Fiat realmente caprichou nos detalhes da Toro. Você vai encontrar uma capota marítima, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, e um cluster digital de 7 polegadas que deixa tudo mais moderno. A central multimídia também é de 7 polegadas, então não precisa abrir mão daquela sua playlist enquanto dirige. Afinal, quem não gosta de uma boa trilha sonora na estrada?

Além disso, as rodas de liga leve aro 17 trazem um toque extra de estilo, e o ar-condicionado garante que a temperatura esteja sempre agradável, mesmo em dias quentes.

Segurança e Praticidade

A segurança é outro destaque. A Toro vem com seis airbags, sensores de estacionamento traseiros e controle de cruzeiro. Ah, e para quem tem filhos pequenos, a picape ainda conta com o sistema Isofix para cadeirinhas infantis. É sempre bom ter a família protegida, não é mesmo? Para facilitar ainda mais a vida, a tampa traseira tem abertura elétrica e você conta com direção elétrica e retrovisores que inclinham para baixo.

Se você está pensando em dar um upgrade no seu carro ou é fã de picapes, a Fiat Toro Endurance 2026 tem muito a oferecer com seu mix de potência, conforto e tecnologia. É uma opção e tanto para o dia a dia ou para as aventuras de fim de semana!