William Bonner sai do JN e assume o Globo Repórter em fevereiro

William Bonner, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro, deixará a bancada do Jornal Nacional, após quase 30 anos à frente do programa. Sua saída ocorrerá em novembro e, a partir de então, Bonner irá co-apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Em um comunicado divulgado pela Globo, Bonner explicou que essa decisão não foi repentina. Ele já havia conversado com a direção do jornalismo da emissora sobre seu desejo de diminuir a carga de trabalho nos últimos cinco anos. O jornalista destacou a importância de se preparar para essa mudança, não apenas para si, mas também para seus sucessores. Ele comentou sobre seu longo tempo no JN, onde atuou por 29 anos e quatro meses, incluindo 26 anos como chefe da equipe de editores, o que envolvia gerenciar reuniões e planejar as edições que chegavam ao público.

A estreia de Bonner no Globo Repórter está marcada para 20 de fevereiro. Ele apresentará uma edição especial do programa diretamente de Nova York, enquanto as reportagens serão conduzidas por Nilson Klava. O episódio promete oferecer uma nova perspectiva sobre a vibrante cidade americana, conhecida por sua agitação constante.

É interessante notar que o Globo Repórter era o único programa jornalístico da Globo no qual Bonner ainda não havia trabalhado. Durante sua carreira, ele já passou por outros importantes formatos, como o Jornal Hoje, Jornal da Globo e Fantástico, onde construiu uma sólida imagem de credibilidade e seriedade.

A Globo também anunciou que César Tralli, atual âncora do Jornal Hoje, será o novo apresentador do Jornal Nacional. Tralli já era considerado internamente como o candidato mais preparado para assumir essa função de destaque no telejornal mais assistido do Brasil.

Essa transição representa não apenas uma mudança na apresentação do Jornal Nacional, mas também um momento significativo para a história da televisão brasileira, marcando o fim de uma era na carreira de Bonner, que se tornou uma referência no jornalismo do país.