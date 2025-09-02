Operário tem sua primeira mulher na diretoria do clube

O Operário Ferroviário anunciou hoje, dia 2 de setembro de 2025, a nomeação de Mônica Quadros como nova diretora de Relacionamentos do clube. Ela se torna a primeira mulher a ocupar um cargo na diretoria do clube, localizado na região dos Campos Gerais.

Mônica Quadros é uma empresária com vasta experiência em articulação institucional e relacionamento com empresas, além de ter um forte envolvimento em projetos sociais. Sua nova função no Operário será voltada para fortalecer a conexão entre o clube, seus torcedores, parceiros e patrocinadores. A ideia é aumentar a presença do Operário em diversas esferas, construindo um laço mais próximo com a comunidade.

Em um comunicado, Mônica destacou a sua satisfação em assumir o cargo, afirmando: “É uma honra e também uma grande responsabilidade assumir essa função no clube do coração da nossa cidade. O Operário é uma paixão que move milhares de pessoas e quero contribuir para aproximar ainda mais a instituição da torcida e da comunidade.”

Com a nomeação de Mônica Quadros, o Operário reforça o seu compromisso com a diversidade e a representatividade na gestão, marcando um passo importante em seu fortalecimento tanto dentro como fora de campo.