Dobradinha da Toyota lidera vendas na Argentina em agosto

As vendas de veículos novos na Argentina estão em alta! Em agosto, foram 51.509 unidades vendidas, um crescimento de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Acara, associação que coleta esses dados. Este é o melhor agosto que o mercado argentino viu desde 2018, o que é animador para quem adora pegar a estrada.

Mas, nem tudo são flores. Quando comparamos com Julho, o número caiu quase 14%, que é uma queda considerável. Mesmo assim, se pensarmos em todo o acumulado de 2025, com 420.598 unidades vendidas, a alta é de cerca de 66% em relação ao ano anterior. Os especialistas acreditam que poderemos chegar a 650 mil veículos vendidos até o final do ano, o que seria uma ótima notícia para o setor.

Ranking das Montadoras

Dentre as montadoras, a Toyota segue liderando com 9.709 vendas em agosto. Isso representa 18,8% do mercado. Fica notável que, embora tenha crescido, sua participação é ligeiramente menor do que o ano passado. Em segundo lugar, temos a Volkswagen com 8.616 veículos vendidos e no terceiro, a Fiat com 5.971.

Os números não param por aí. Observando a evolução, a Chevrolet teve a maior alta percentual entre as cinco principais marcas, com um crescimento impressionante de 88%. Por outro lado, a Peugeot, disparada em sétimo, foi a única do top 5 a não conseguir um crescimento em dois dígitos — seu aumento foi de apenas 7%.

Os Modelos Mais Vendidos

Quando olhamos para os modelos, o Toyota Yaris se destacou novamente, vendendo 3.781 unidades e sendo o mais procurado, seguido pela Toyota Hilux, que vendeu 2.375. A disputa entre a Hilux e a VW Amarok está bem acirrada, com apenas oito vendas de diferença entre elas.

Um carro que tem se mostrado um sucesso é o Fiat Cronos, líder geral de vendas até agora em 2025, com 2.238 unidades. Se você tem planos de pegar a estrada, certamente já ouviu falar dele.

Perspectivas e Curiosidades

E não dá para esquecer de mencionar o Ford Territory, que teve um aumento descomunal nas vendas de mais de 300%. É sempre interessante ver como as montadoras se adaptam às necessidades do mercado. E quem não ficou curioso com a nova linha da Volkswagen e suas promessas de elétricos?

Se você já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante ter um carro que responda bem. O Toyota Corolla Cross está conquistando o mercado dos SUVs e já é uma escolha popular. E vale a pena dar uma olhada no Peugeot 208, que perdeu bastante fôlego em relação ao ano anterior – uma queda de quase 31% nas vendas!

Essas informações revelam um panorama dinâmico e competitivo do setor automobilístico na Argentina. Sempre que você pensa em comprar ou trocar de carro, é legal acompanhar essas tendências, não é mesmo?