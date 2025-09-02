Mercedes de Ayrton Senna é leiloada com ofertas de R$ 1,8 milhão

Não é todo dia que encontramos um carro que carrega tanto peso na história do automobilismo quanto o Mercedes-Benz 190E 2.3-16 que foi de Ayrton Senna. Esse clássico vai ser leiloado no dia 1º de novembro de 2025, em Londres, e as apostas estão acirradas, girando em torno de £220 mil e £250 mil — o que dá algo entre R$ 1,6 a R$ 1,8 milhão. É um valor bem salgado, mas, convenhamos, estamos falando de um pedaço da história.

A conexão de Senna com esse sedã se iniciou em 1984, quando ele venceu a impressionante Corrida dos Campeões no famoso circuito de Nürburgring, na Alemanha. Imagine só: Senna, um jovem talento, superando grandes nomes como Niki Lauda e Alain Prost. A vitória o projetou no cenário internacional e deixou muitos de nós torcendo por ele.

Empolgado com essa conquista, Senna não perdeu tempo. Ele encomendou um 190E zero quilômetro direto da fábrica da Mercedes, retirando o carro em outubro de 1985. O melhor? Ele fez isso na companhia do piloto brasileiro Maurício Gugelmin. Na época, Senna morava em Esher, no Reino Unido, e usou o carro por cerca de dois anos, acumulando aproximadamente 40 mil km.

Em 1987, ao firmar contrato com a McLaren e mudar-se para Mônaco, Senna decidiu vender o sedã. O carro passou por alguns donos até chegar ao seu atual proprietário em 1996, que o levou para a Austrália, onde ainda está. Com cerca de 250 mil km rodados, o Mercedes continua em excelente estado de conservação.

Crédito da imagem: RM Sotheby’s

Esse Mercedes é um verdadeiro tesouro para os apaixonados. Ele mantém a pintura original, o interior bem preservado e o motor 2.3 de 185 cv com câmbio manual de cinco marchas. Tem até sistema de som Becker México, kit de ferramentas, extintor de incêndio e teto solar. E você sabia que ele faz de 0 a 100 km/h em cerca de 7,5 segundos? E chega a atingir 230 km/h!

Outro detalhe incrível é que o cofre do motor tem o autógrafo de Niki Lauda, autografado durante o GP da Austrália de 2016. O carro também vem com todos os documentos originais, manuais e até uma placa personalizada com o número B15SENNA, que será leiloada separadamente.

Crédito da imagem: RM Sotheby’s

O 190E 2.3-16 é, sem dúvida, um carro que vai atrair olhares de colecionadores do mundo todo. Com sua história rica e raridade, a expectativa é que o leilão seja um dos mais aguardados do ano. Para os fãs de automobilismo e para os que sonham em ter um pedacinho da memória de Ayrton Senna, esse evento promete ser emocionante.