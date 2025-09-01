Terra Nostra ganha edição especial e supera clássicos da faixa

A edição especial da novela “Terra Nostra” fez uma estreia marcante na programação da Globo. No primeiro capítulo, a trama, que tem como protagonistas Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, conquistou uma média de 12,9 pontos, chegando a 13,6 de pico, o que representa uma participação de 30% no horário. Esse desempenho fez com que a novela se destacasse como a líder isolada de audiência, deixando as concorrentes bem atrás: a Record registrou 5,6 pontos, enquanto o SBT ficou com 3,2. A Band e a RedeTV! marcaram apenas 1,0 e 0,1 ponto, respectivamente.

“Terra Nostra” já mostrou seu potencial logo na estreia, superando os índices de várias novelas que foram exibidas anteriormente na mesma faixa. Para ilustrar, vale lembrar que “Cabocla” começou com 11 pontos, “O Cravo e a Rosa” obteve 10, e “Mulheres de Areia” e “Cheias de Charme” tiveram uma abertura de 13 pontos cada. Por outro lado, “História de Amor” iniciou sua trajetória com 14 pontos.

A Globo adotou uma estratégia cuidadosa para essa reprise, com ajustes significativos em relação à versão original, que foi exibida em 1999. A emissora optou por condensar a narrativa, eliminando partes que poderiam parecer lentas e desinteressantes. Essa mudança visa manter um ritmo ágil e evitar os momentos considerados “de barriga”, quando a trama perde a intensidade e o envolvimento do público. Na versão anterior, essa sensação foi percebida especialmente na segunda metade da história da personagem Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio.

Embora a novela original tenha começado com índices de audiência acima de 50 pontos, seu desempenho caiu para menos de 44 pontos no final, uma consequência da perda de ritmo na narrativa. Agora, com a nova abordagem, a Globo pretende garantir que a trama mantenha um nível de interesse e drama consistente do início ao fim.

A previsão é que essa edição de “Terra Nostra” tenha cerca de 150 capítulos, um número considerado ideal para manter o público engajado sem comprometer a história. Segundo esse planejamento, a reprise deve continuar sendo exibida até o primeiro trimestre de 2026.