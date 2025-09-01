Alexandre Frota fala sobre sua trajetória na TV e na política

Alexandre Frota, ator e político, é o entrevistado do programa “No Alvo” nesta segunda-feira, 1º de setembro, que será transmitido pelo SBT e pelo +SBT a partir das 23h15. Conhecido por sua trajetória polêmica e por declarações diretas, Frota irá refletir sobre sua carreira artística e sua atuação na política durante a entrevista.

A carreira de Alexandre Frota começou nos anos 1980, quando participou de novelas de sucesso na TV Globo, como “Roque Santeiro”, “Sassaricando”, “Top Model” e “Perigosas Peruas”. No início dos anos 2000, no SBT, destacou-se ao participar da primeira edição do reality show “Casa dos Artistas” em 2001. Na competição, ele causou surpresa ao deixar temporariamente o programa, mas voltou após uma chamada do apresentador Silvio Santos e conseguiu chegar até a fase final, terminando entre os cinco melhores.

Após sua participação no reality, Frota continuou sua trajetória na televisão, atuando na novela “Marisol” em 2002 e no humorístico “A Praça é Nossa”, onde ficou de 2011 a 2017.

Na esfera política, ele deu um passo importante em 2018 ao ser eleito deputado federal por São Paulo. Em 2024, avançou em sua carreira política ao assumir o cargo de vereador em Cotia, uma cidade na região metropolitana da capital paulista.

Em sua vida pessoal, Frota é discreto e, desde 2011, é casado com a musa fitness Fabi.

O programa “No Alvo” é exibido às segundas-feiras, sempre às 23h15, tanto no SBT quanto na plataforma +SBT. A atração apresenta entrevistas com diversas personalidades, abordando temas variados e interessantes.