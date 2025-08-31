5 coisas que você não sabia sobre a perda de peso que podem ajudar no processo, segundo nutricionistas

A perda de peso é um procedimento complexo que exige mais conhecimento do que simples força de vontade para dar certo.

A perda de peso é um objetivo buscado por muitas pessoas, mas sua importância vai muito além da estética. Ela impacta diretamente a saúde, reduzindo riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e problemas articulares.

Além disso, ajuda a melhorar a qualidade do sono, o bem-estar mental e a autoestima, tornando a rotina mais leve e produtiva. Entretanto, o processo de emagrecimento envolve mais do que apenas reduzir calorias ou se exercitar; ele exige compreender como o corpo reage e funciona.

Entender essas nuances permite criar hábitos que favoreçam resultados duradouros. Com foco na ciência, na consistência e no equilíbrio, a perda de peso pode ser alcançada de forma saudável e segura, sem frustrações.

5 coisas que você não sabia sobre a perda de peso

A perda de peso envolve muito mais do que se imagina. Fatores biológicos, genéticos e comportamentais influenciam diretamente os resultados, tornando algumas estratégias mais eficazes do que outras. A seguir, apresentamos cinco aspectos essenciais que nem todo mundo conhece.

Saiba mais: Faça estes 6 passos para se tornar vendedor do iFood: é fácil!

Nosso corpo resiste à perda de peso

Quando reduzimos a ingestão de calorias, o corpo ativa uma resposta chamada adaptação metabólica. Nosso metabolismo diminui e os hormônios da fome, como a grelina, aumentam, incentivando o consumo de alimentos.

Esse mecanismo evolutivo ajudava nossos antepassados a sobreviver durante períodos de escassez. Atualmente, ele dificulta a manutenção da perda de peso, especialmente em um ambiente repleto de alimentos ultraprocessados e ricos em calorias.

Exercício nem sempre reduz peso

Embora o exercício beneficie a saúde, ele não garante perda de peso automática. O corpo compensa calorias gastas movimentando-se menos ou aumentando a fome, reduzindo o déficit calórico. Entretanto, a prática física melhora a saúde cardiovascular, fortalece músculos e ossos, e contribui para o bem-estar.

Força de vontade não é tudo

A genética, fatores sociais e ambientais influenciam a perda de peso mais do que a disciplina isolada. Algumas pessoas têm predisposição a sentir mais fome ou desejar alimentos calóricos, enquanto outras enfrentam limitações de tempo, dinheiro ou apoio.

Calorias não são todas iguais

Embora o déficit calórico seja essencial, nem todas as calorias têm efeito idêntico no organismo. Um alimento altamente processado pode gerar picos de açúcar e fome rápida, enquanto alimentos integrais promovem saciedade duradoura e fornecem nutrientes essenciais. Dietas restritivas e da moda podem levar à perda de peso temporária, mas não sustentam hábitos saudáveis e frequentemente carecem de nutrientes importantes.

Melhorias na saúde vão além da balança

É possível melhorar indicadores de saúde sem alterar significativamente o peso corporal. Aumentar atividade física, melhorar a alimentação e priorizar sono e gerenciamento de estresse favorecem colesterol, pressão arterial e sensibilidade à insulina.

Saiba mais: Se você tem 4 destes 6 sintomas, pode sofrer de fobia social; entenda

Dicas para uma perda de peso saudável

Planeje refeições balanceadas, priorizando alimentos integrais e variados, e evite dietas extremamente restritivas.

Mantenha rotina de atividades físicas que combine prazer e consistência, incluindo exercícios aeróbicos e de força.

Hidrate-se adequadamente, pois a água auxilia na digestão, saciedade e metabolismo.

Monitore hábitos e progresso, registrando alimentação, sono e exercícios, para ajustar estratégias conforme necessário.

Priorize qualidade do sono e controle do estresse, pois ambos influenciam hormônios relacionados à fome, saciedade e metabolismo.

Seguindo essas estratégias, a perda de peso torna-se mais sustentável e menos frustrante, permitindo resultados duradouros. Entender o funcionamento do corpo, adaptar hábitos de forma gradual e valorizar a saúde além da estética são passos essenciais para conquistar equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida.

Saiba mais: Baixa autoestima? Faça estes 5 exercícios e você vai ficar mais forte, segundo a psicologia