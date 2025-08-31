Hamas confirma morte de liderança em Gaza três meses após anúncio de Israel

O Hamas confirmou neste domingo (31) a morte de Mohamed Sinwar, um dos principais líderes do grupo em Gaza. O anúncio foi feito com a divulgação de imagens que mostram Sinwar ao lado de outros líderes, todos descritos como “mártires do conselho militar”. Essa confirmação ocorre mais de três meses após uma afirmação de Israel, que em 13 de maio havia declarado que Sinwar já havia sido morto em um ataque aéreo.

Mohamed Sinwar era irmão mais novo de Yahya Sinwar, que é considerado o responsável pelo ataque ocorrido em 7 de outubro de 2023 contra Israel. Especialistas acreditam que Mohamed havia assumido a liderança das Brigadas Ezedin al Qasam, o braço armado do Hamas, após a morte de Mohamed Deif.

Neste mesmo dia, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou que Abu Obeida, o porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam, também teria sido morto em um ataque militar em Gaza. No entanto, até o momento, o Hamas não comentou sobre essa alegação.

Dados recentes apontam que, a partir do ataque de outubro de 2023, 251 pessoas foram sequestradas, e 47 ainda permanecem em cativeiro. No contexto dos conflitos, mais de 63,3 mil pessoas morreram em Gaza devido a ações militares israelenses, segundo o Ministério da Saúde palestino. Dentre essas mortes, 322 foram causadas por fome, e 121 vítimas eram crianças. Somente na última sexta-feira (29), um ataque israelense resultou na morte de 59 pessoas, incluindo 23 que estavam esperando por ajuda humanitária.