SUVs e elétricos impulsionam vendas na Alemanha; VW Polo fora do top 50

Após um bom tempo em queda, o mercado automotivo da Alemanha começou a mostrar sinais de recuperação em julho de 2025. Foram 264.802 veículos vendidos, uma alta de 11,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, mesmo após sete meses seguidos de quedas. Parece que os motoristas alemães estão mais animados para voltar às compras.

Entretanto, não é só festa. No acumulado de 2025, as vendas seguem em baixa, com um total de 1.667.591 unidades, uma queda de 2,5% em relação ao ano anterior. O destaque da vez foram os veículos elétricos, que tiveram um aumento impressionante de 58% nas vendas, passando de 12,9% do total em julho de 2024 para 18,4% neste ano.

Marcas em Alta e em Baixa

A Volkswagen segue firme na liderança, com 51.938 unidades vendidas, um crescimento quase 26%. Surpreendentemente, apenas a Audi e a Toyota entre as dez marcas mais vendidas registraram quedas. Por outro lado, a Mini se destacou com um crescimento de 54% nas vendas, e a Peugeot enfrentou dificuldades, com uma queda de 16%.

Entre as marcas mais populares do mês, o ranking ficou assim:

Volkswagen – 51.938 unidades (19,6%) Mercedes-Benz – 24.648 unidades (9,3%) BMW – 24.523 unidades (9,3%) Škoda – 23.379 unidades (8,8%) Audi – 17.172 unidades (6,5%) Opel – 14.551 unidades (5,5%) Seat – 13.310 unidades (5,0%) Ford – 11.524 unidades (4,4%) Hyundai – 9.461 unidades (3,6%) Toyota – 8.076 unidades (3,0%)

Agora, para quem curte um pouco de ruminação na estrada, é interessante notar que o T-Roc da Volkswagen assumiu o topo das vendas, desbancando o Golf, que estava no pódio há nove meses. O Tiguan completou o pódio como o terceiro mais vendido. Para quem das novas gerações de motoristas e entusiastas, é sempre interessante observar como essas mudanças nos rankings podem influenciar tendências no mercado.

Modelos em Destaque

O T-Roc vendeu 9.397 unidades, seguido pelo Golf com 7.026 e pelo Tiguan que somou 5.072. Outro modelo a ser mencionado é o ID.3, que triplicou suas vendas em comparação ao ano passado, mostrando que o mercado de elétricos está realmente crescendo.

Bom, se você está pensando em trocar de veículo ou só gosta de estar por dentro do que rola na indústria do setor automotivo, os números estão só começando a mostrar a transformação que os combustíveis alternativos estão promovendo. E claro, sempre é bom lembrar: um carro novo pode trazer a felicidade de um novo começo e, quem sabe, até aliviar o stress do trânsito!