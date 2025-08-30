Renault reduz preço do Duster Intense Plus 2026 em R$ 33,9 mil

O Renault Duster Intense Plus agora está acessível para pessoas com deficiência (PcD) através do programa de vendas diretas. Essa oportunidade vai até 31 de agosto, e vale a pena ficar de olho, especialmente se você está pensando em um SUV novo. A versão de entrada vem com câmbio automático e, uma grande vantagem, é a isenção total do IPI. Ah, e é bom lembrar que, após a compra, o carro só pode ser revendido depois de 24 meses.

Se você está curioso sobre preços, a versão Intense 1.6 CVT tem um valor de R$ 150.490 para o público geral. Mas se você é PcD e tem direito à compra de carro zero com isenção de impostos, o preço cai para R$ 116.573. Isso representa uma economia significativa de R$ 33.917! É sempre bom conferir os valores atualizados no portal Fipe Carros ou no site da Renault, pois os preços podem variar dependendo da região.

Quando você visitar uma concessionária, pode tirar dúvidas sobre quais condições de saúde permitem acessar esses benefícios. Além disso, a equipe lá está pronta para ajudar com toda a parte burocrática, desde a documentação necessária até opções de financiamento que atendem de forma especial o público PcD.

Sob o capô, o Renault Duster Intense Plus vem com um motor 1.6 de 16 válvulas, que entrega até 120 cv a 5.500 rpm, e gera um torque máximo de 16,2 kgf.m a 4.000 rpm. Para quem gosta de um câmbio que responde bem, ele vem com uma transmissão automática de 6 marchas. Isso faz toda a diferença ao encarar uma estrada cheia de subidas ou nos momentos que pedem um arranque mais rápido.

Fico sempre impressionado com os números de vendas dos carros. De acordo com a Fenabrave, o Duster registrou 10.451 emplacamentos, o que não é suficiente para brigar lá em cima. O Volkswagen T-Cross lidera o mercado, com incríveis 53.554 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta, que teve 39.038 emplacamentos.

O Duster Intense Plus também não desaponta na parte de tecnologia e conforto. Ele vem equipado com uma central multimídia de 8″, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Ademais, conta com cintos de segurança de três pontos, seis airbags (incluindo frontais, laterais e de cortina), desembaçador traseiro, chave tipo canivete, ar-condicionado automático, e sensor de estacionamento traseiro. Isso tudo torna cada viagem muito mais segura e agradável.

Se você está pensando em adquirir um Duster, essa oferta é uma excelente oportunidade para quem busca um SUV com bom espaço, tecnologia a bordo e um preço justo, especialmente para o público PcD.