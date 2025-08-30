Postos de combustíveis em Curitiba são alvos de operação investigativa

Megaoperação da Polícia Federal e Receita Federal em Curitiba

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF) realizaram uma grande operação em Curitiba e nas regiões próximas, desmantelando uma rede criminosa acusada de lavagem de dinheiro, contrabando e adulteração de combustíveis. A ação resultou na identificação de 46 postos de combustíveis envolvidos nesse esquema.

As investigações começaram há algum tempo e apontam que o grupo criminoso atuava desde 2019. Durante esse período, é estimado que pelo menos R$ 600 milhões foram lavados. Esse dinheiro foi movimentado através de uma rede de empresas interligadas, que inclui não apenas postos de combustíveis, mas também distribuidoras, holdings e até instituições financeiras com autorização do Banco Central. O total movimentado por essas empresas pode ultrapassar R$ 23 bilhões.

Na operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços relacionados à investigação. Os envolvidos utilizavam métodos sofisticados para disfarçar a origem do dinheiro, incluindo a inserção de valores falsificados nas transações e alterações nos registros de movimentações para escaparem da fiscalização.

A ação é considerada uma das maiores investigações contra a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis no estado do Paraná. As autoridades analisaram cuidadosamente documentos fiscais e bancários para mapear os 46 postos envolvidos na rede criminosa.

Abaixo, segue a lista dos postos de combustíveis que foram identificados:

AUTO POSTO CANDAMAN LTDA – Rua Maria de Lurdes dos Santos, 18 – Atuba, Colombo – PR AUTO POSTO MANSAMBO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – Avenida Rui Barbosa, 6131, Afonso Penna, São José dos Pinhais/PR AUTO POSTO SAMOA LTDA – Rua Juvenilson Americo de Oliveira, 35, Tatuguara, Curitiba/PR POSTO SANTA MÔNICA LTDA – Rodovia BR-116, 6736, Canguiri, Colombo/PR AUTO POSTO LUA CRESCENTE – Rua Doutor Barreto Coutinho, 25, Santa Cândida, Curitiba/PR POSTO METROPOLE AUSTRIA LTDA – Avenida das Américas, 3327, Gralha Azul, Fazenda Rio Grande/PR POSTO METROPOLE CACHOEIRA LTDA – Rua Professor Alberto Piekarz, 619, Cachoeira, Almirante Tamandaré/PR POSTO METROPOLES ESTADOS LTDA – Avenida Paraná, 4223, Estados, Fazenda Rio Grande/PR AUTO POSTO MIAMI LTDA – Rua Isidoro Durigan, 43, Santa Felicidade, Curitiba-PR AUTO POSTO ONYX LTDA – Rua Ivo Leão, 419, Alto da Glória, Curitiba/PR AUTO POSTO KABINDA LTDA – Rua Trombetas, 419, Weissópolis, Pinhais/PR AUTO POSTO KIRIBATI – Rua David Tows, 3000, Sítio Cercado, Curitiba/PR NOVA DELI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (endereço não especificado) AUTO POSTO METROPOLE TREVO INDUSTRIAL LTDA – Rua Eduardo Pinto da Rocha, 809, Alto Boqueirão, Curitiba/PR AUTO POSTO PETRO BOQUEIRÃO LTDA – Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 4569, Boqueirão, Curitiba/PR DONGGUAN AUTO POSTO LTDA – Rua Maximino Zanon, 31, Bacacheri, Curitiba/PR POSTO LINHA VERDE LTDA – Rua Duque de Caxias, 399, São Francisco, Curitiba/PR AUTO POSTO AMORIM LTDA – Rua Francisco Claudino dos Santos, 324, Centro, Fazenda Rio Grande/PR AUTO POSTO MARECHAL S/A – Avenida Manoel Ribas, 8051, Butiatuvinha, Curitiba/PR AUTO POSTO JARDIM SOCIAL LTDA – Rua Percy Feliciano de Castilho, 185, Bairro Alto, Curitiba/PR AUTO POSTO CAPÃO DA IMBUIÁ LTDA – Rua Paulo Kissula, 693, Capão da Imbuia, Curitiba/PR AUTO POSTO CURITIBA MASTER LTDA – Avenida Monteiro Tourinho, 1511, Atuba, Curitiba/PR AUTO POSTO N.H. LTDA – Rodovia do Xisto – BR 476, S/n, Km 38 A, Centro, Contenda/PR AUTO POSTO PETRO DEROSSO LTDA – Rua Francisco Derosso, 5332, Xaxim, Curitiba/PR POSTO DE SERVIÇOS JX LTDA – Rua João Negrão, 2054, Rebouças, Curitiba/PR AUTO POSTO PETRO DURIGAN LTDA – Rua Angelo Domingos Durigan, 1111, Cascatinha, Curitiba/PR POSTO DE SERVIÇOS MAXX LTDA – Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020, Santa Cândida, Curitiba/PR AUTO POSTO JLS LTDA – Rua Itupava, 465, Alto da XV, Curitiba/PR AUTO POSTO PINHAIS LTDA – Rodovia João Leopoldo Jacomel, 12351a, Centro, Pinhais/PR AUTO POSTO ORLEANS LTDA – Rua João Falarz, 507, Orleans, Curitiba/PR AUTO POSTO PETRO RAZO LTDA – Rua João Marquesi, 140, Capão Raso, Curitiba/PR AUTO POSTO GISA PORTAL DE CAMPO LARGO – Avenida Padre Natal Pigatto, S/nº, Vila Elizabeth, Campo Largo/PR POSTO ALTO MARACANÃ LTDA – Rua Abel Scuissiato, 381, Atuba, Colombo/PR TIC POSTO VI – Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1600, Bacacheri, Curitiba/PR POSTO DE SERVIÇOS LX LTDA – Rua Luiz França, 2071, Cajuru, Curitiba/PR AUTO POSTO ABAETÉ LTDA – Rua Fernando de Noronha, 1338, Térreo, Santa Cândida, Curitiba/PR AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA – Avenida Anita Garibaldi, 1805, Ahú, Curitiba/PR AUTO POSTO PORTO RICO LTDA – Rua João Tschannerl, 642, Vista Alegre, Curitiba/PR AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA – Rua Carlos Razera, 248, Vista Alegre, Curitiba/PR AUTO POSTO GH CURITIBA LTDA – Avenida da Integração, 945, Bairro Alto, Curitiba/PR AUTO POSTO PORA LTDA – Rua Andirá, Jardim Guaraituba, Colombo/PR AUTO POSTO X LTDA – Rua XV de Novembro, 2499, Alto da XV, Curitiba/PR AUTO POSTO DIO LTDA – Avenida Sen. Salgado Filho, 921, Prado Velho, Curitiba/PR AUTO POSTO VISA LTDA – Rua 24 de Maio, 910, Centro, Pinhais/PR AUTO POSTO BOQUEIRÃO LTDA – Rua Waldemar Loureiro Campos, 2084, Boqueirão, Curitiba/PR AUTO POSTO AMG LTDA – Rua Cap. Leônidas Marques, 2131, Uberaba, Curitiba/PR

Essa operação evidencia a atuação de grupos clandestinos e a importância das forças de segurança no combate a atos ilícitos. As investigações continuam, visando identificar mais envolvidos e desarticular o esquema criminoso.