Hyundai Tucson 2027: principais informações até agora

O Hyundai Tucson está passando por uma transformação que promete deixá-lo ainda mais atraente. Com lançamento previsto para 2026 como modelo 2027, o SUV mais vendido da marca vai adotar um visual quadrado, inspirado em seus irmãos maiores, como o Santa Fe. E, para os fãs de eletrificação, parece que ele vai deixar os motores a combustão de lado, apostando só em versões híbridas e híbridas plug-in. Além disso, há rumores de uma nova versão esportiva N, que promete mais de 295 cv.

Por aqui, o Tucson fez história, especialmente nos primeiros anos da marca Hyundai no Brasil. Ele segue sendo um campeão de vendas globalmente, o que mostra a importância desse modelo para a companhia. Para manter essa liderança, a Hyundai está preparando uma revolução completa para essa nova geração.

O design do novo Tucson vai seguir uma linha bem robusta e quadradona, abandonando aquele visual mais fluido que marcou as últimas gerações. Para quem já se aventurou em uma estrada, sabe a segurança que um SUV de linhas mais imponentes oferece.

## Design Quadrado

Vamos falar um pouco mais sobre o visual? O novo Tucson vai apostar em linhas retas e uma carroceria menos curvilínea. A ideia é criar uma imagem mais robusta, com um capô em formato de concha, que vai chamar a atenção. Os detalhes como colunas traseiras pretas devem dar um efeito de teto flutuante, bem moderno.

Por dentro, a cabine promete agradar com um design clean e telas grandes. A Hyundai está investindo no novo sistema operacional chamado Pleos, que traz um assistente de voz inteligente chamado Gleo. O bom é que ainda teremos comandos físicos para funções principais, algo que muitos motoristas preferem para evitar distrações.

## Espaço e Conforto

O espaço interno vai continuar sendo um diferencial. A segunda fileira deverá ter mais conforto, ideal para quem viaja de carro com a família. E, quem sabe, com um porta-malas ainda mais versátil para as idas ao supermercado ou nas viagens de final de semana.

## Apostando em Híbridos

Falando de motorização, a nova geração do Tucson pode ser exclusivamente híbrida. Isso significa que ele deve se despedir dos motores a gasolina. A Toyota já confirmou uma estratégia similar para o RAV4, e a Hyundai parece estar seguindo esse caminho.

O modelo atual conta com um motor 1.6 turbo com motor elétrico, que entrega até 231 cv. Para a nova geração, a expectativa é pela implementação do sistema híbrido TMED-II, que já é usado em outro modelo da marca, com melhorias para um motor menor.

Há ainda a expectativa de uma versão esportiva N, com um sistema híbrido mais potente, capaz de gerar mais de 295 cv. Imagine dirigir um SUV com essa potência!

## Quando Chega?

A atual geração do Tucson não é velha, mas a Hyundai sabe que precisa manter o modelo sempre atualizado. O novo Tucson será revelado a partir do segundo semestre de 2026, e é provável que sua estreia ocorra inicialmente na Coreia do Sul. Como sempre, o Brasil pode acabar recebendo o modelo com um pequeno atraso, mas sempre em busca da melhor experiência.

## Custos e Expectativas

Com essa mudança para modelos híbridos, o preço inicial da nova geração poderá subir. O Tucson atual nos Estados Unidos inicia em torno de 30 mil dólares, mas, sem opções a combustão, pode ser ainda mais caro. Quartos de volta ao Brasil? Se o Tucson voltar a ser vendido, provavelmente seu preço deve se alinhar ou até superar o do Kia Sportage, que é bem popular entre os brasileiros.

E vamos aguardar o que vem por aí, porque a expectativa está lá em cima para essa nova geração do Hyundai Tucson!