Renata Fan supera Luiz Bacci e o coloca em quarto no Ibope

O programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci, enfrentou dificuldades em conquistar audiência, segundo dados recentes de medição. Na quinta-feira, dia 28 de agosto, permaneceu em quarto lugar no ranking de audiência no horário das 11h às 13h50.

Durante esse mesmo período, o programa “Balanço Geral SP” se destacou, mantendo a vice-liderança com uma média de 5 pontos, ficando atrás apenas da Globo. Já a Band ocupou a terceira posição com 2,7 pontos, enquanto o SBT, com “Alô Você”, ficou em quarto lugar, registrando 2,3 pontos.

Essa situação se repetiu também durante a exibição do “Jogo Aberto”, que vai ao ar entre 12h e 13h. O programa esportivo da Band obteve 3,4 pontos, superando novamente a Record, que marcou 4,9 pontos com “Balanço Geral SP”, e deixando o SBT em quarto lugar com 2,2 pontos.

Vale destacar que essa foi a segunda vez na semana em que “Jogo Aberto” passou a frente do programa de Bacci. Na segunda-feira, dia 26 de agosto, Bacci até comemorou um breve momento em que esteve em vice-liderança, mas acabou terminando a faixa horária em quarto lugar na média final.

Os dados de audiência na televisão aberta são medidos pela Kantar Ibope Media, que captura informações com base na quantidade de aparelhos de televisão ligados em lares de São Paulo, um dos maiores mercados do Brasil. Cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios e 206.674 pessoas, fornecendo um panorama das oscilações diárias no desempenho dos programas de TV.