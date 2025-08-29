Chery QQ3 EV retorna à China e inicia nova fase da série QQ

O mundo automotivo acaba de ganhar um reforço interessante com a nova versão do Chery QQ3, apresentada no Salão do Automóvel de Chengdu 2025. Para quem é apaixonado por carros compactos, essa é uma boa notícia! O QQ3 marca o retorno da famosa linha de compactos da Chery, prometendo entrar em cena ainda este ano. E ele não chega sozinho: vai competir com o Geely Geome Xingyuan e outros carros elétricos por aí.

Design Moderno e Atraente

Esse hatch elétrico tem um visual que chama a atenção. Com as linhas arredondadas e faróis ovais, não dá pra ignorar o charme do QQ3. Ele mede mais de 4,2 metros de comprimento e tem um entre-eixos generoso de 2,7 metros, tudo isso baseado na plataforma T12 da Chery. Imagino que dirigir um carro assim deva ser uma experiência bem suave e confortável nas ruas e estradas.

Tecnologia de Ponta

Por dentro, o QQ3 não decepciona. Ele vem com um painel bem moderninho, featuring um volante de base reta e saídas de ar que combinam com o design do carro. A tela flutuante de 15,6 polegadas é impressionante, oferecendo uma resolução 2.5K e equipada com um chip Qualcomm Snapdragon 8155. Tem até suporte para comandos de voz com inteligência artificial! Quem já tentou ajustar alguma coisa durante a direção sabe como essa tecnologia pode facilitar a vida.

Além disso, o carro aposta em um carregamento sem fio de 50 W e atualizações via OTA, que ajudam a manter tudo sempre em dia. As luzes internas têm 256 cores, o que dá um toque especial ao ambiente. E não para por aí: o sistema de condução assistida Falcon 500 é uma mão na roda para quem enfrenta o trânsito pesado, com suporte a NOA de alta velocidade.

Potência e Conforto

O motor elétrico traseiro do QQ3 gera 90 kW, o que equivale a cerca de 121 cv. Embora a Chery ainda não tenha divulgado os detalhes sobre a bateria e a autonomia, a proposta do carro é oferecer conforto para até cinco passageiros, sem deixar de lado a tecnologia.

Uma Nova Era para o QQ

Se você é fã da linha QQ, com certeza lembra do sucesso que ela fez ao longo dos anos. Lançada em 2003, a série já vendeu mais de 1 milhão de unidades até 2011, mas acabou perdendo força e saiu de linha em 2014. Agora, o novo QQ3 vem tentar reconquistar os corações dos motoristas e se firmar como uma das opções entre os elétricos compactos.

O QQ3 promete trazer uma combinação de estilo, tecnologia e praticidade que pode surpreender. Para quem busca um carro elétrico, a concorrência só tende a esquentar!