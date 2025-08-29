preços e mudanças: tudo o que você precisa saber

A Honda acaba de anunciar as novidades para a linha 2026 da sua famosa PCX 160, que, desde seu lançamento em 2012, tem sido a scooter mais vendida do Brasil. É impressionante pensar que só ela representa cerca de 33% desse mercado! Para o novo modelo, a Honda preparou algumas mudanças caprichadas que vão deixar muitos apaixonados por motos de olho.

Para 2026, as cores das versões mais sofisticadas da PCX 160 fazem toda a diferença: a PCX 160 DLX ABS agora brilha em Preto Metálico, enquanto a PCX 160 ABS chega na elegante cor Azul Perolizado. A versão de entrada, a PCX 160 CBS, continua sua jornada na bonita tonalidade Branco Perolizado. Essas novidades prometem trazer um ar fresco à linha, e a expectativa é que as novas scooters comecem a chegar às concessionárias em meados de setembro — já dá para ficar animado!

PCX 2026: motor e itens de série

Quando se trata de equipamentos, a PCX 160 2026 não deixa a desejar. A scooter conta com faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve e um painel digital que facilita a vida do condutor enquanto está na estrada. E para quem gosta de tecnologia, todos os modelos já vêm com chave presencial e alarme. As versões ABS e ABS DLX têm até controle de tração e um moderno freio a disco traseiro, enquanto a versão CBS opta pelo tambor traseiro.

As rodas também são uma atração à parte, com a dianteira de 14" e a traseira de 13", calçadas de pneus Pirelli Rosso. A famosa capacidade do bagageiro sob o assento é de 30 litros, o que é muito prático para quem usa a scooter no dia a dia. Ah, e quem nunca precisou recarregar o celular em movimento? Tem uma tomada USB no porta-trecos frontal que quebra um galho. Com um peso de 124 kg na versão CBS e 126 kg nas versões ABS, a PCX é leve e fácil de manobrar.

Falando do motor, a Honda não fez alterações nesta parte. A PCX vem equipada com um motor monocilíndrico de 156,9 cm³, arrefecido a líquido, que entrega 16 cv a 8.500 rpm e 1,5 kgfm de torque a 6.500 rpm. Com câmbio automático CVT, a marca promete um consumo médio de 44,53 km/l em uso urbano. Para quem pega muito trânsito, isso é música para os ouvidos, né?

PCX 2026: versões e preços

E agora, vamos ao que interessa: os preços! Aqui estão as versões que você pode encontrar:

Honda PCX 160 DLX ABS : R$ 20.640 – Preto Metálico

: R$ – Preto Metálico Honda PCX 160 ABS : R$ 20.170 – Azul Perolizado

: R$ – Azul Perolizado Honda PCX 160 CBS: R$ 18.340 – Branco Perolizado

Esses valores não incluem o frete, e vale a pena lembrar que a garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem. A Honda ainda oferece óleo Pro Honda grátis nas 7 primeiras revisões, o que é um baita incentivo.

Agora é esperar chegar às lojas e quem sabe fazer um test-drive! Já imaginou você desbravando a cidade de PCX 160?