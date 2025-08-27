Preço, equipamentos e ficha técnica do Fipe Carros

O Nissan Kicks Sense 2026 chegou às concessionárias brasileiras por R$ 164.990,00, e pode ser bem mais do que você imagina para uma versão de entrada. Mesmo sendo o modelo mais simples da linha, ele tem um visual descolado, com molduras cromadas nas janelas e um pacote de equipamentos que surpreende. A presença de chave presencial e o freio de estacionamento eletrônico com a função “Auto Hold” fazem toda a diferença no dia a dia.

Agora, vamos falar do que realmente interessa: a performance! O Kicks Sense traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta. Essa belezura é capaz de entregar até 125 cv e 20,4 kgfm de torque com etanol. Por falar em mudanças, o câmbio também recebeu uma atualização—o antigo CVT deu lugar a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de seis marchas, a mesma do Renault Kardian. Para quem já enfrentou trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto pode ajudar.

De acordo com o Inmetro, o consumo fica em 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. E se você optar pelo etanol, os números caem para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na rodovia. Isso mostra que, no dia a dia urbano, o Kicks Sense é uma ótima escolha, oferecendo economia e espaço interno, mas talvez não seja o melhor em rodovias.

Agora, se a intenção é conforto, a lista de equipamentos não decepciona. O Kicks vem com abertura e fechamento dos vidros e portas por chave, ar-condicionado automático, e até o banco do motorista com regulagem de altura. Os bancos são revestidos em tecido e contam com a tecnologia Zero Gravity, que proporciona muito mais conforto, especialmente em viagens longas.

O SUV não esquece da conectividade. Ele vem equipado com a central Multimídia Nissan Connect, que tem tela touchscreen de 12,3 polegadas, duas portas USB tipo C, Bluetooth e integração sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Para quem passa muito tempo no carro, isso faz toda a diferença.

E não podemos ignorar a segurança. O Kicks Sense oferece seis airbags, câmera traseira de estacionamento em HD e controle de cruzeiro adaptativo. Além disso, conta com controle de tração e estabilidade, fixadores ISOFIX para cadeirinhas e faróis Full LED, garantindo que você e sua família viajem tranquilos.

Para quem é mais apegado aos números, aqui vai a ficha técnica do Kicks Sense 2026. Ele tem motor 1.0 Turbo, câmbio automatizado DCT com 6 marchas, tração dianteira, e vai de 0 a 100 km/h em apenas 12,4 segundos. O porta-malas é generoso, com 470 litros—perfeito para aquele final de semana na estrada ou uma ida ao mercado.

Em suma, o Nissan Kicks Sense 2026 traz um bom equilíbrio entre desempenho e conforto, especialmente para quem passa muito tempo na cidade, sem deixar a desejar em tecnologia e segurança. Se você é do tipo que ama um SUV prático e bem equipado, esse pode ser o carro ideal para sua rotina.