Novo Peugeot 3008 é especulado para o Brasil com preços da Argentina

O Peugeot 3008 está chegando com força na Argentina e as novidades despertam a atenção também aqui no Brasil. Desde o ano passado, a Stellantis começou a preparar o terreno, registrando o desenho do modelo europeu por aqui. Agora, a expectativa só aumenta, especialmente após o flagra do carro em testes na Argentina no início de 2025. Junto com ele, vem também o novo Peugeot 5008.

Essa movimentação reacende a pergunta que não quer calar: será que o Peugeot 3008 vai mesmo desembarcar no Brasil? O novo SUV é construído sobre a arquitetura STLA Medium, que é mais moderna e modular. Essa mesma estrutura pode ser vista na nova geração do Jeep Compass na Europa. Ficamos na torcida para que a produção do 3008 aconteça na fábrica da Stellantis em Goiana (PE), onde já se produz a versão atual do modelo.

Quando a gente pensa na motorização, a expectativa dá uma caída. O Peugeot 3008 vendido na Argentina vem com o conhecido motor 1.6 THP, que já saiu de linha no Brasil. Mesmo assim, ele entrega 180 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, sempre com tração dianteira e um câmbio automático de seis marchas.

Se você já enfrentou trânsito intenso, sabe como um câmbio ágil faz diferença. E parece que o 5008 vai manter a mesma mecânica do 3008. Um detalhe curioso é que, apesar das inovações, essa nova geração na Argentina não traz versões híbridas como aconteceu antes. Parece que a Peugeot está revisitando sua estratégia, oferecendo apenas unidades movidas a combustão por enquanto.

Enquanto isso, tanto o 3008 quanto o 5008 estão sendo importados da Europa. Aqui no Brasil, a geração anterior do 3008 saiu de circulação em setembro de 2024, deixando os fãs do modelo um pouco desapontados. Mas quem mora na Argentina pode aproveitar a versão GT, que vem equipada com rodas de 19", estofado em couro e Alcântara, além de contar com mais de nove assistências ao motorista. Para completar, a imponente tela curva de 21" une o painel de instrumentos digital e o sistema multimídia, criando uma experiência de direção super moderna.

Em termos de preços, a briga na Argentina também promete. O Peugeot 3008 está sendo vendido por US$ 53.200 (equivalente a R$ 289,5 mil), enquanto o 5008 GT vem custando cerca de US$ 56.300 (R$ 306,4 mil) — cifras bem caras, mas que refletem a proposta premium dos SUVs.

Agora, é esperar e ver o que a Stellantis vai deixar para nós, entusiastas do mundo automotivo brasileiro. Quem sabe o 3008 não traz um pouco da sofisticação europeia para as nossas estradas?