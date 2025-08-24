Volkswagen apresenta Amarok 2026 com Arla 32 e edição limitada

A Volkswagen Amarok V6 2026 fez seu retorno ao nosso mercado depois de meses desaparecida. Para quem estava ansioso, a espera valeu a pena! A picape chega com algumas atualizações, ajustadas para atender às novas normas de emissões. Ela agora vem equipada com o sistema Arla32 e ganhou uma nova cor, o deslumbrante Cinza Moonstone.

Uma das grandes estrelas dessa nova linha é a Edição Limitada Barretos 70 Anos, que presta homenagem à famosa Festa do Peão. Essa série especial é baseada na versão Extreme e teve apenas 200 unidades produzidas. Os preços? Claaaro, essas belezuras foram rapidamente garimpadas por R$ 389.990.

Essa edição não vem só com uma bela história, mas também recheada de itens que fazem qualquer entusiasta se animar. Para começar, ela conta com capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba e emblemas comemorativos que celebram a festa. Por dentro, a experiência é de primeira, com ar-condicionado digital, uma tela multimídia de 9 polegadas e bancos de couro parciais, mantendo o conforto que a gente adora.

No coração da Amarok, o motor permanece o mesmo: um potente V6 3.0 turbodiesel de 258 cv, que entrega 59,1 kgfm de torque. Para quem curte dirigir em diferentes condições, o câmbio automático de 8 marchas e a tração integral são uma mão na roda. Para completar, a caçamba oferece 1.141 litros de espaço e suporta uma carga de até 1.105 kg. Ótimo para quem trabalha e precisa de um espaço generoso para as ferramentas ou até mesmo para levar a família em uma viagem!

A linha 2026 conta com três versões: a Comfortline, por R$ 339.990, a Highline a R$ 356.990 e a Extreme a R$ 379.990. Todas elas têm opções bacanas, como a capota marítima e até um pacote Dark que deixa a picape com um visual ainda mais imponente!

E se você está se perguntando sobre o futuro da Amarok, a próxima geração já está confirmada para 2027. Essa nova versão, que está sendo desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC, promete ser tamanho diferente, além de trazer uma versão híbrida. Resta saber se o bom e velho V6 turbodiesel vai continuar operando nos novos modelos.

Para quem ama carro, essa é uma época incrível! A Amarok beta e cheia de personalidade traz novidades que deixam qualquer um sonhando com a próxima estrada.