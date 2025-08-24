EUA exigem redes sociais públicas de estudantes para visto

A partir de agora, estudantes que desejam obter visto para os Estados Unidos precisam ter suas redes sociais abertas ao público durante todo o processo de análise. A nova regra, que já está em vigor, foi anunciada pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil no dia 24 de setembro e se aplica aos vistos das categorias F (acadêmico), M (técnico ou vocacional) e J (intercâmbio cultural).

Essa exigência faz parte de um conjunto de medidas que endurecem os critérios para entrada de estrangeiros nos EUA e foi implementada durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Segundo o comunicado da embaixada, “obter um visto para os EUA é um privilégio, não um direito”.

Além de exigir que os candidatos mantenham seus perfis nas redes sociais visíveis, as autoridades americanas informaram que farão uma verificação minuciosa da atividade digital dos solicitantes. Essa análise incluirá a busca por indícios de opiniões contrárias aos Estados Unidos. No entanto, as novas diretrizes não especificam quais redes sociais serão analisadas nem os critérios exatos que podem resultar na recusa do visto.

Os agendamentos para entrevistas nos consulados no Brasil, que estavam temporariamente suspensos para adaptação a essas novas diretrizes, foram retomados nesta semana. Com as mudanças implementadas, agora os candidatos precisarão passar por uma triagem digital mais detalhada, que incluirá a verificação de suas redes sociais, além da análise documental tradicional.

É recomendado que os solicitantes ajustem as configurações de privacidade de seus perfis para o modo público antes de solicitar o visto. Caso contrário, eles podem enfrentar atrasos ou até a negação na concessão do documento.

Essas alterações se aplicam apenas aos vistos destinados a estudantes em universidades e instituições técnicas, bem como a participantes de programas de intercâmbio. Não há informações sobre a possibilidade de que essas regras sejam ampliadas para outras categorias de visto, como turismo, trabalho ou residência.