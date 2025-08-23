VW Jetta GLI 2026 terá 231 cv e chega em outubro

Depois do emocionante Nivus GTS, a Volkswagen está trazendo novidades quentes para os apaixonados por velocidade: os novos Golf GTI e Jetta GLI. O hatch começa a ser vendido já no dia 6 de setembro e o sedã reestilizado chega em outubro, ambos importados do México. Embora não tenhamos os preços exatos ainda, é provável que o Jetta fique na mesma faixa dos atuais R$ 250 mil.

O Jetta GLI 2026 não traz uma revolução de geração, mas a reestilização promete renovar o olhar para o modelo. A dianteira ganhou novos faróis e um para-choque moderno que, com certeza, chama a atenção. Na traseira, as lanternas agora vêm interligadas, dando um toque de sofisticação. Ao entrar no carro, você vai notar a nova posição do sistema multimídia e comandos do ar-condicionado, além de acabamentos com novos materiais. Detalhes que fazem a diferença no dia a dia, não é mesmo?

O motor continua o confiável 2.0 turbo, entregando respeitáveis 231 cv e 35,7 kgfm de torque. A transmissão automatizada de dupla embreagem com 7 marchas promete trocas rápidas que não deixam a desejar. A lista de equipamentos ainda não foi divulgada, mas o carro não deve vir com muitas novidades. Entre os itens esperados, podemos destacar o piloto automático adaptativo, a centralização de faixas, e alertas de ponto-cego. E quem não gosta de um teto-solar e rodas de 18 polegadas para dar aquele estilo extra?

Dentro da estratégia da Volkswagen, o Jetta GLI ficará posicionado entre o Nivus GTS, que tem 150 cv, e o novo Golf GTI, que chega com 245 cv e promete ser ainda mais esportivo e um pouco mais caro. O preço do Jetta será anunciado junto com seu lançamento, mas a expectativa é que se mantenha na mesma faixa de R$ 250 mil, especialmente se conservar o pacote de equipamentos que os fãs já conhecem.

A verdade é que quem é apaixonado por dirigir e vive no trânsito sabe a importância de um bom carro. O Jetta GLI pode ser uma escolha e tanto para quem busca performance, conforto e estilo. Afinal, nada como pegar a estrada ou enfrentar o dia a dia com um carro que realmente entrega prazer ao volante, não é?