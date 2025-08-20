VW T-Roc híbrido pode substituir Nivus e T-Cross no Brasil

A Volkswagen acaba de mostrar a primeira imagem do novo T-Roc e a expectativa está nas alturas. Esse SUV promete trazer novidades interessantes, incluindo um conjunto híbrido pleno. E, se você é como eu e adora ficar de olho nas novidades automotivas, vai querer saber que esse motor híbrido pode chegar ao Brasil, junto com as novas versões do Nivus e T-Cross, além da picape intermediária que está em desenvolvimento.

Recentemente, o CEO da VW, Thomas Schäffer, deu uma vacilada em uma entrevista e deixou escapar que o novo T-Roc pode ser ainda mais relevante para o nosso mercado. Ele comentou sobre as escolhas híbridas que a empresa está fazendo para lá na Europa, onde o foco em elétricos e híbridos plug-in está crescendo. Durante a conversa, ele soltou que a América do Sul precisa de tecnologias híbridas, e que o T-Roc é projetado para nós, sul-americanos. Só que, até agora, o modelo nunca foi fabricado aqui e a VW nunca confirmou nada sobre sua vinda.

Esse deslize pode indicar que a VW realmente está pensando em adaptar a plataforma do T-Roc europeu para o nosso mercado. Isso poderia significar uma unificação com as bases do Nivus e T-Cross, o que não é uma má ideia. Eles poderiam usar a nova plataforma MQB Hybrid ou uma mistura do que já temos com as inovações que estão chegando. Isso dá um frio na barriga de qualquer amante de carro, não dá?

A VW está colocando R$ 16 bilhões em investimentos no Brasil até 2028, então dá para esperar uma eletrificação mais intensa nos próximos anos. O primeiro motor que deve aparecer nessa nova fase é o 1.5 eTSI, um híbrido leve que deve substituir o velho 1.4 TSI, que já nem é mais tão eficiente assim. O novo motor chega para manter a performance e ainda melhorar nas emissões.

E a tecnologia híbrida plena? Está nos planos também! Deve estrear primeiro no T-Roc europeu, mas a promessa é que chegue aqui na nova geração do Nivus e T-Cross antes de 2028. Recentemente, um Nivus flagrado nas ruas mostrava para-lamas mais largos, o que pode indicar que já estão trabalhando nessa atualização. Já pensou? Um Nivus com a mesma pegada do T-Roc europeu no nosso mercado? Isso seria um verdadeiro presente para nós, apaixonados por carros!