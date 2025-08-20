Royal Enfield Classic 350 tem novas cores e preços divulgados

A Royal Enfield Classic 350 chegou com novidades no Brasil! Agora, a famosa moto da marca está disponível em três novas cores que prometem agradar os apaixonados por duas rodas. As opções são Commando Sand, Stealth Black e Medallion Bronze. Essas cores já estavam confirmadas desde maio, e agora, finalmente, elas começam a ser vistas nas concessionárias.

Quando a Classic 350 foi lançada por aqui, em setembro de 2022, a moto fez bastante sucesso. Desde então, as novidades se concentraram nas novas cores, sem muitas mudanças no resto do modelo. Tal como a Meteor 350, a Classic 350 utiliza a plataforma J, uma base moderna desenvolvida pela fabricante para sustentar essa linha de motos. Quem já andou na Meteor sabe que a experiência na Classic não deve ficar muito atrás.

O que tem de bom na Royal Enfield Classic 350?

A Classic 350 não decepciona em termos de equipamentos. As rodas têm freios a disco com ABS, proporcionando segurança nas frenagens. O assento do garupa é removível, uma mão na roda para quem gosta de personalizar a moto. O painel é um charme à parte, com mostradores analógicos e uma tela LCD que traz informações importantes, como nível de combustível e odômetros, além de um lembrete para a revisão.

Para os fãs de medidas, a moto tem comprimento de 2.145 mm, largura de 785 mm e altura de 1.090 mm, enquanto a distância entre-eixos é de 1.390 mm. A altura do assento é uma das características que chama a atenção, com 805 mm, o que facilita a pilotagem para muitas pessoas. E a boa notícia é que ela pesa apenas 195 kg, super leve para a categoria! O tanque comporta até 13 litros de gasolina, perfeito para aquelas longas viagens.

Aventura sobre duas rodas

Na parte de suspensão, a Classic 350 é equipada com garfo telescópico na frente, que oferece 130 mm de curso, e suspensão traseira biamortecida, com 80 mm de curso. Essa combinação proporciona uma pilotagem bem confortável, seja na cidade ou em trilhas.

A parte mecânica é exatamente a mesma da Meteor 350: um motor monocilíndrico de 349 cm³, que entrega 20,2 cv de potência a 6.500 rpm e 2,7 kgfm de torque a 4.500 rpm. O câmbio tem 5 marchas, tornando a troca de marcha prática e eficiente.

Cores e preços para apaixonados

Agora, vamos às cores e preços! Se você estava pensando em adquirir uma Classic 350, confira:

Medallion Bronze: R$ 23.490

R$ 23.490 Commando Sand: R$ 23.990

R$ 23.990 Stealth Black: R$ 24.490

Cada cor traz um visual distinto que, com certeza, chamará a atenção nas ruas. É legal ver como a Royal Enfield está se adaptando ao mercado brasileiro e trazendo opções que conversam com o estilo dos amantes de moto. Se você é do tipo que adora passear sobre duas rodas, a Classic 350 pode ser a escolha perfeita para sua próxima aventura nas estradas!