GWM confirma lançamento do Wey 07 no Brasil em outubro

A GWM acaba de dar um passo importante ao abrir sua primeira fábrica aqui no Brasil, em Iracemápolis, SP. E para marcar a ocasião, a marca apresentou o SUV híbrido Wey 07, que promete fazer barulho no mercado. O CEO global da empresa, Mu Feng, anunciou que o lançamento vai acontecer em outubro, logo após a estreia da picape Poer, que chega em setembro. Durante o evento, o Wey 07 já pôde ser visto rodando pelas ruas de São Paulo, e posso dizer: chamou atenção!

Vamos falar um pouco das dimensões desse carro. O Wey 07 tem 5,15 metros de comprimento e 3,05 metros de entre-eixos, o que o torna comparável ao Kia Carnival. E quem tem família grande vai curtir isso, já que ele acomoda até seis ocupantes em três fileiras (2+2+2). Com um design que exala sofisticação, o SUV tem faróis finos, maçanetas embutidas e molduras cromadas nas janelas. E não para por aí: um sensor de lidar no teto do para-brisa prepara o veículo para uma condução autônoma bem avançada.

Sob o capô, o bichão vem equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina e dois motores elétricos, somando impressionantes 516 cv e 95,1 kgfm de torque. Para você ter uma ideia, a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 4,9 segundos! E a bateria de 42,5 kWh garante uma autonomia elétrica de cerca de 100 km no padrão PBEV/Inmetro, enquanto na Europa esse número chega a 180 km. Isso tudo sem contar que no modo híbrido, o alcance total supera mais de 1.000 km. Para quem faz viagens longas, isso é um baita detalhe!

Agora, o câmbio DHT de dupla embreagem é um show à parte, com duas marchas físicas e o restante das relações geradas eletronicamente. Esse sistema tem se tornando comum em muitos híbridos chineses e, ao que parece, a GWM está seguindo a tendência com estilo.

Dentro do carro, a experiência é verdadeiramente luxuosa. Ele vem com um painel de 12,3 polegadas, uma central multimídia moderninha e acabamentos em couro, madeira e aço escovado. E quem curte música vai adorar o sistema de som com 16 alto-falantes. O conforto é garantido com ar-condicionado de três zonas e até o volante tem aquecimento — imagina enfrentar aqueles dias frios com um volante quentinho!

As versões mais sofisticadas ainda trazem telas adicionais e um layout digital, garantindo aquele toque a mais de elegância e conforto para todos os passageiros. Conhecido na China como Blue Mountain, o Wey 07 vai estrear no Brasil para brigar com outras feras no segmento de SUVs premium. Parece que temos um novo competidor no pedaço!