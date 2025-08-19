Mundo Automotivo

GWM confirma lançamento do Wey 07 no Brasil em outubro

Autor Rodrigo Campos
GWM anuncia chegada do Wey 07 ao mercado brasileiro em outubro
Crédito da imagem: Motor 1

A GWM acaba de dar um passo importante ao abrir sua primeira fábrica aqui no Brasil, em Iracemápolis, SP. E para marcar a ocasião, a marca apresentou o SUV híbrido Wey 07, que promete fazer barulho no mercado. O CEO global da empresa, Mu Feng, anunciou que o lançamento vai acontecer em outubro, logo após a estreia da picape Poer, que chega em setembro. Durante o evento, o Wey 07 já pôde ser visto rodando pelas ruas de São Paulo, e posso dizer: chamou atenção!

Vamos falar um pouco das dimensões desse carro. O Wey 07 tem 5,15 metros de comprimento e 3,05 metros de entre-eixos, o que o torna comparável ao Kia Carnival. E quem tem família grande vai curtir isso, já que ele acomoda até seis ocupantes em três fileiras (2+2+2). Com um design que exala sofisticação, o SUV tem faróis finos, maçanetas embutidas e molduras cromadas nas janelas. E não para por aí: um sensor de lidar no teto do para-brisa prepara o veículo para uma condução autônoma bem avançada.

Sob o capô, o bichão vem equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina e dois motores elétricos, somando impressionantes 516 cv e 95,1 kgfm de torque. Para você ter uma ideia, a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 4,9 segundos! E a bateria de 42,5 kWh garante uma autonomia elétrica de cerca de 100 km no padrão PBEV/Inmetro, enquanto na Europa esse número chega a 180 km. Isso tudo sem contar que no modo híbrido, o alcance total supera mais de 1.000 km. Para quem faz viagens longas, isso é um baita detalhe!

Agora, o câmbio DHT de dupla embreagem é um show à parte, com duas marchas físicas e o restante das relações geradas eletronicamente. Esse sistema tem se tornando comum em muitos híbridos chineses e, ao que parece, a GWM está seguindo a tendência com estilo.

Dentro do carro, a experiência é verdadeiramente luxuosa. Ele vem com um painel de 12,3 polegadas, uma central multimídia moderninha e acabamentos em couro, madeira e aço escovado. E quem curte música vai adorar o sistema de som com 16 alto-falantes. O conforto é garantido com ar-condicionado de três zonas e até o volante tem aquecimento — imagina enfrentar aqueles dias frios com um volante quentinho!

As versões mais sofisticadas ainda trazem telas adicionais e um layout digital, garantindo aquele toque a mais de elegância e conforto para todos os passageiros. Conhecido na China como Blue Mountain, o Wey 07 vai estrear no Brasil para brigar com outras feras no segmento de SUVs premium. Parece que temos um novo competidor no pedaço!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor