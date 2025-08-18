VW Taos 2025 tem desconto de R$ 20 mil antes da reestilização

Prestes a ganhar uma nova identidade e visual, o VW Taos está na pista com ofertas irresistíveis para quem não se importa em levar a versão atual para casa. Até o final de agosto, esse SUV médio pode ser encontrado nas concessionárias com até R$ 20 mil de desconto e a bela taxa de 0% no financiamento. É uma oportunidade legal!

Essas condições especiais são particularmente voltadas para a versão Highline, ano-modelo 2025, que chega com uma inovação bem legal: o câmbio automático de oito marchas substituindo o antigo de seis. Agora, o preço sugerido caiu de R$ 231.990 para R$ 211.990. Que diferença, não?

O Que A Nova Versão Traz?

A versão Highline já vem recheada de recursos que a gente adora. São de série faróis IQ.Light, luzes diurnas de LED na grade e uma iluminação ambiente que deixa tudo mais sofisticado. E se você curte estar confortável ao volante, os bancos dianteiros têm aquecimento e o do motorista conta com ajustes elétricos. Já deu para notar que a VW se preocupou em tornar as viagens mais agradáveis, né?

Para quem dirige em estradas, vale ressaltar o assistente de estacionamento e o controle de cruzeiro adaptativo. Se você já enfrentou um trânsito pesado, sabe como isso faz a diferença! O Taos ainda conta com detector de ponto cego e frenagem automática de emergência, recursos que aumentam a segurança no dia a dia. Ah, e as rodas de liga leve de 19 polegadas são um show à parte.

Detalhes na Direção

Sob o capô, o Taos traz o motor 1.4 TSI que entrega 150 cv de potência e um torque de 25,5 kgfm. Com essa configuração, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,3 segundos, podendo atingir uma velocidade máxima de 194 km/h. Quem está sempre rodando pela cidade vai gostar de saber que o Inmetro apontou um consumo de 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada com gasolina.

Na hora de financiar, a opção pelo Banco Volkswagen oferece a possibilidade de uma entrada de R$ 127.194, que corresponde a 60% do valor, e 24 parcelas de R$ 3.671,57. Sem juros, o total da operação fica em R$ 215.311,57. Vale a pena calcular e ver se encaixa no seu orçamento!

Mudanças à Vista

O Taos vai mudar de ares! A partir do final do ano, ele deixa de ser produzido na Argentina e passa a vir diretamente do México. O visual também vai passar por uma repaginada significativa. Ele vai ganhar faróis redesenhados e um novo arranjo de luzes, com detalhes que prometem chamar a atenção.

A traseira terá lanternas interligadas por LEDs, e o design das rodas varia conforme a versão escolhida. Não podemos esquecer das novas cores. Enquanto nos EUA eles apostam em tons mais vibrantes, por aqui a preferência é mesmo pelos mais discretos.

Essa mudança está ligada à realidade do mercado, onde a Volkswagen foca em uma maior eficiência de produção e competitividade. Assim, o Taos brasileiro vai seguir um novo caminho, mas sempre mantendo a qualidade e o estilo que a gente ama.