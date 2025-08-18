Segurança em Santa Catarina: o que faz o estado se destacar no Brasil

Santa Catarina se consolidou como um dos estados mais seguros do país, um contraste marcante em relação a outras regiões brasileiras que enfrentam altos índices de violência. A estabilidade da segurança pública chama atenção não apenas de moradores, mas também de investidores e turistas. Entre as cidades que ilustram esse cenário, Itajaí surge como exemplo de equilíbrio entre desenvolvimento urbano, crescimento econômico e proteção à população.

Segurança em Santa Catarina: o panorama atual

Segundo o Atlas da Violência 2025, o estado registrou apenas 9 homicídios por 100 mil habitantes em 2023, um índice significativamente abaixo da média nacional, que se aproxima de 20 por 100 mil. Esse desempenho coloca Santa Catarina entre os lugares mais seguros do país.

O cenário positivo resulta de diversos fatores, como o investimento constante em policiamento, programas de prevenção, integração entre órgãos de segurança e baixa desigualdade social quando comparado a outras regiões brasileiras. A sociedade também desempenha um papel ativo, participando de iniciativas de monitoramento e apoio à segurança comunitária.

O caso de Itajaí: cidade portuária com segurança eficiente

Com cerca de 230 mil habitantes, Itajaí conta com um sistema de segurança bem estruturado, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. A presença de um porto movimentado e atividades turísticas intensas poderia representar desafios adicionais à proteção da população. No entanto, a cidade mantém índices de criminalidade abaixo da média nacional, resultado de planejamento estratégico e ações preventivas coordenadas.

Além da atuação das autoridades, a cidade conta com monitoramento por câmeras, programas comunitários e parcerias com empresas privadas, fortalecendo a vigilância em áreas de maior movimento.

Ranking das cidades mais seguras de Santa Catarina

Segundo levantamento da plataforma MySide em 2024, que avalia segurança, serviços públicos e qualidade de vida, as cidades mais seguras do estado são:

Pomerode Jaraguá do Sul Rio Negrinho Blumenau São Bento do Sul Indaial Itajaí Brusque Tubarão Lages

Itajaí aparece na 7ª posição, demonstrando sua capacidade de oferecer segurança enquanto se desenvolve economicamente e investe em infraestrutura urbana.

Segurança e qualidade de vida: um fator decisivo

Para famílias, a proteção à população é determinante na escolha do lugar para morar. Em Itajaí, segurança se alia a bons serviços educacionais, oportunidades de emprego e opções de lazer ligadas ao mar e à natureza.

Investidores também percebem o impacto positivo de um ambiente seguro. A redução de riscos, o controle eficiente da criminalidade e a confiança em um crescimento estável tornam a cidade um local atraente para negócios e expansão de empresas.

Itajaí, portanto, exemplifica como planejamento urbano, políticas públicas eficazes e engajamento da comunidade podem se unir para oferecer segurança e qualidade de vida, mantendo a cidade em destaque no cenário catarinense.