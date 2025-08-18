Leo Dias assume a Band e impulsiona audiência no Melhor da Tarde

Menos de um mês depois de deixar o SBT, Leo Dias estreou na Band na segunda-feira, 18 de agosto, assumindo a apresentação do novo Melhor da Tarde. O programa é exibido diariamente das 14h30 às 16h e registrou uma média de 1,6 pontos de audiência, com picos de até 2,2. Esses números representam um aumento de 60% em relação à audiência da semana anterior.

No mesmo horário, a emissora Globo continuou na liderança, com 12,5 pontos, seguida pela Record com 5,0 pontos e pelo SBT, que marcou 2,8. A RedeTV! ficou atrás com 0,4 ponto, o que mostra que a Band conseguiu se posicionar melhor em relação a essa concorrente. É importante considerar que, em 2025, um ponto equivale a 77.488 residências com televisão sintonizada na Grande São Paulo, o que destaca a relevância do desempenho do programa para a emissora.

A estreia do novo Melhor da Tarde incluiu uma participação especial do cantor Leonardo e uma notícia de última hora envolvendo a cantora Lauana Prado, que precisou passar por um pouso de emergência após a porta do avião em que viajava se abrir durante o voo. Essa informação foi abordada ao vivo, trazendo um toque de atualidade e impacto ao programa.

Durante a apresentação, Leo Dias agradeceu publicamente a Daniela Beyruti, ex-diretora artística do SBT, por ter facilitado sua saída da emissora, o que lhe permitiu estrear em sua nova casa sem cumprir um período de multa contratual. "Eu teria que ficar 3 meses fora do ar, mas a Daniela me liberou", destacou.

Para se preparar para a concorrência, o SBT decidiu atrasar a exibição do programa Fofocalizando, estendendo a novela Maria do Bairro.

Com foco em entrevistas, notícias de última hora e variedades, o Melhor da Tarde promete atrair o público na faixa vespertina de segunda a sexta-feira, buscando consolidar sua audiência e se firmar no novo espaço.