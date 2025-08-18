Jeep reduz preço do Compass Longitude 2026 em R$ 18.325 para CNPJ

O Jeep Compass Longitude 2026 chegou com tudo, e a boa notícia é que já está disponível para vendas diretas. Para quem é empresário ou produtor rural, essa é a seu momento de aproveitar, pois a oferta se estende até 31 de agosto. Se você acompanha o mercado de SUVs, sabe que o Compass já foi o grande ícone aqui no Brasil, mas agora está enfrentando uma disputa acirrada, principalmente com o Toyota Corolla Cross.

Falando em preços, a versão Longitude T270 AT6 4×2 tem um valor sugerido de R$ 192.990,00. Mas, se você é CNPJ, prepare-se para uma surpresa: o preço cai para R$ 174.665,00. Uma economia que pode fazer diferença no seu bolso, com R$ 18.325,00 de desconto. E a informação vem quentinha, direto da concessionária BEXP, que confirmou os valores.

Agora, vamos ao que interessa — a motorização. Esse modelo conta com um motor 1.3 turbo flex (T270), que entrega até 176 cavalos de potência e um torque de 27,5 kgfm. Para quem gosta de sentir a aceleração, o Compass faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. Isso é ótimo para quem curte um passeio mais ágil nas estradas.

E falando em economia, claro que a questão do consumo é crucial. Segundo o Inmetro, se você utilizar etanol, o Compass roda cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Quando opta pela gasolina, o desempenho é ainda melhor, alcançando 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada. É sempre bom priorizar a eficiência, ainda mais nas longas viagens.

Entre janeiro e julho de 2025, segundo a Fenabrave, o Compass vendeu 32.468 unidades. No mesmo período, seu rival direto, o Corolla Cross, superou com 36.957 emplacamentos. O Caoa Chery Tiggo 7, para dar uma ideia, fechou com 17.905 unidades.

O Jeep Compass Longitude 2026 também não deixa a desejar em tecnologia e conforto. Ele vem com uma central multimídia de 10,1″ que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O ar-condicionado é automático e dual zone, e tem ainda aviso de mudança de faixa e assistente ativo. Os bancos em couro e a comutação automática dos faróis tornam a experiência ainda mais agradável. E para quem prefere um toque de modernidade, a condução semiautônoma e os controles de estabilidade e tração estão presentes também.

Além disso, não podemos esquecer das funcionalidades que elevam a segurança, como direção elétrica, faróis Full LED, painel de instrumentos Full Digital HD de 10,25″, piloto automático adaptativo e detector de fadiga do motorista. Esses itens são essenciais, especialmente em viagens longas ou em viagens urbanas movimentadas.

Em relação aos preços, fica tudo claro na tabela:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ Desconto Longitude T270 AT6 4×2 R$ 192.990,00 R$ 174.665,00 R$ 18.325,00

Agora é hora de aproveitar a oportunidade e garantir essa máquina que promete não só conforto, mas muita emoção ao dirigir!