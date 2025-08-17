Renault Kardian oferece bônus de até R$ 20 mil antes da linha 2026

O Renault Kardian está passando por um momento interessante no Brasil. Embora tenha sido bem recebido, ele ainda não conseguiu alcançar as vendas de rivalidade mais acirrada, como o Fiat Pulse. De março a dezembro de 2024, o Kardian emplacou 24.409 unidades, enquanto o Pulse marcou 33.599. Ou seja, uma diferença de mais de 9 mil carros. É um campo de batalha violento, e a Renault está ciente disso.

Para tentar melhorar suas vendas, a montadora francesa está preparando algumas novidades para a linha 2026. Além de enfrentar concorrentes como o novo VW Tera e o Citroën Basalt, ela também precisa se posicionar à altura do SUV do Onix, que a Chevrolet recentemente anunciou. Enquanto isso, a Renault não ficou parada e já lançou algumas condições especiais para as versões que já estão disponíveis, como a Techno. A atenção aos detalhes ajuda, como quem sabe a importância de ter um carro turbinado para uma viagem!

### Preços e Promoções

O Kardian tem um preço sugerido de R$ 136.490, mas com bônus que podem chegar a R$ 20.000, o valor cai para R$ 116.490. Isso o torna mais acessível que a versão mais em conta do Tera, que custa R$ 128.890, e também do Fiat Pulse Turbo, que começa em R$ 116.990.

A versão Techno do Kardian é bem equipada de série. Ela vem com rodas de liga leve de 17 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, volante revestido em couro e um painel de instrumentos digital de 7 polegadas. E se você é do tipo que fica ligado na segurança, pode ficar tranquilo: ele traz frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal. Esses recursos são um conforto a mais, não é?

### Financiamento

Para quem planeja financiar, a Renault oferece uma opção interessante: você pode dar uma entrada de 60% (R$ 71.712) e o saldo pode ser dividido em 36 parcelas fixas de R$ 1.680,45. A taxa de juros é de 0,99% ao mês. Mas não se esqueça das taxas adicionais, que podem aumentar um pouco o custo final. Sem contar que é sempre bom fazer as contas para saber se o carro se encaixa no seu orçamento!

### Novidades na Linha 2026

O futuro do Kardian promete ser ainda mais cheio de novidades. Fala-se de uma versão topo de linha chamada “Iconic”. Alguns rumores indicam que essa nova versão pode ter uma central multimídia maior e um painel digital com mais recursos. A parte interna também deve deixar de lado os bancos de tecido e ganhar revestimentos em couro, numa combinação charmosa de tons marrons.

Externamente, as fotos que circulam online mostram um novo azul que pode ser bem atraente. Essa cor, que já foi vista no Kwid Intense, pode oferecer um toque a mais de sofisticação ao Kardian. A mudança nas rodas, que prometem ser diferentes, também pode deixar o visual do carro ainda mais interessante.

Embora ainda não haja uma data exata para a chegada da linha 2026, espera-se que a Renault precise agir rápido. Afinal, o segmento dos SUVs compactos não para de crescer, e cada dia é uma nova oportunidade para brigar por espaço nas estradas brasileiras!