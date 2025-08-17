Homem é detido em bar após assassinar namorada a facadas

Um homem de 41 anos, suspeito de assassinar a namorada, Daniela Arduini, de 48 anos, foi preso no sábado (16) em Paiçandu, no Norte do Paraná. O crime ocorreu dentro da casa da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em um bar na cidade de Maringá, algumas horas após o incidente. Durante a abordagem policial, a equipe constatou a necessidade de verificar os calçados do homem.

Ele estava usando uma bota que apresentava um padrão compatível com marcas de sola deixadas na cena do crime. No local onde Daniela foi morta, peritos identificaram manchas de sangue que correspondiam ao desenho do solado da bota do suspeito.

Além da bota, a polícia notou que havia vestígios de sangue tanto no calçado quanto na calça do homem. O material foi recolhido para análise pela Polícia Científica.

Com essas evidências, o homem foi preso em flagrante e levado à 9ª Subdivisão Policial de Maringá, onde será indiciado por feminicídio. O corpo de Daniela foi encontrado pela filha dela.

A Delegacia de Paiçandu segue com a investigação e se encarregará de concluir o inquérito sobre o caso.