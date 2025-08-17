Humberto Carrão renova visual para novo papel em “Vale Tudo”

O ator Humberto Carrão está vivendo um momento marcante em sua carreira com o remake da novela “Vale Tudo”. Recentemente, Carrão gravou cenas impactantes nas quais seu personagem, Afonso, decide cortar o cabelo em um ato simbólico diante dos efeitos colaterais da quimioterapia, após ser diagnosticado com leucemia mieloide.

À medida que a trama se aproxima do desfecho, o público pode esperar momentos emocionantes. O diagnóstico da doença de Afonso traz à tona segredos do passado, que prometem alterar a trajetória dos personagens principais.

### A Luta de Afonso Contra a Doença

Após receber a confirmação da leucemia, Afonso é orientado a começar um tratamento rigoroso imediatamente. Esse tratamento inclui:

– Sessões intensivas de quimioterapia.

– Transplante de medula óssea, considerado urgente.

– Busca por um doador compatível, sendo que irmãos biológicos têm maiores chances de compatibilidade.

O drama pessoal de Afonso será expresso em uma conversa com Solange, interpretada por Alice Wegmann. Em uma cena prevista para o fim de agosto, Afonso explica a situação: “A leucemia é uma alteração celular nos glóbulos brancos… Aconteceu, tem um fator de acaso.” Em resposta, Solange traz uma mensagem de esperança: “Pode ter cura. Não, vai ter cura.”

### O Segredo de Odete e o Retorno de Leonardo

Os exames de familiares próximos, incluindo Heleninha, mostram baixa compatibilidade para o transplante. Diante da gravidade da situação, Odete, interpretada por Débora Bloch, toma uma decisão surpreendente: pedir exames de Leonardo, seu filho que todos acreditavam ter morrido em um acidente forjado há 14 anos.

O médico traz um resultado surpreendente: “Ele é compatível. Quase 100% de chance de dar certo. É a melhor possibilidade que a gente tem.” Essa descoberta coloca Odete em um dilema moral, já que ela precisará revelar à sua família que escondeu o filho vivo por mais de uma década. Essa reviravolta é significativa, pois, na versão original da novela, Leonardo não sobreviveu e Afonso nunca enfrentou um câncer.

### Detalhes da Produção

O remake de “Vale Tudo” é de responsabilidade de Manuela Dias, que conta com a supervisão de um time de roteiristas. A direção artística é feita por Paulo Silvestrini e a direção geral por Cristiano Marques, com José Luiz Villamarim à frente do núcleo. A produção é gerida por Luciana Monteiro, enquanto Lucas Zardo ocupa o cargo de produtor executivo.

A novela está programada para encerrar em 17 de outubro, após 173 capítulos. Após sua conclusão, a nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, tomará seu lugar na programação. Essa produção traz de volta aos papéis principais as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes.

### Audiência em Ascensão

Além das reviravoltas na trama, “Vale Tudo” tem mostrado um crescimento notável em sua audiência. Os números de audiência aumentaram de 22 para 25 pontos semanais, com uma média geral de 22,2 pontos, consolidando a novela como um dos grandes sucessos recentes da emissora.