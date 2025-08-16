Chery lança Fulwin X3 e X3 Plus elétricos para off-road na China

A Chery deu um passo importante no mercado chinês ao lançar os SUVs elétricos Fulwin X3 e X3 Plus no dia 16 de agosto. Esses modelos estão com preços variando de 89.900 a 139.900 yuans, algo perto de R$ 12.500 a R$ 19.500. A autonomia deles é bastante atrativa, indo de 401 km a 520 km, dependendo da versão.

Os SUVs possuem um visual robusto, toda a atitude de um off-road. A carroceria quadrada, faróis em formato de L e o capô com vincos transmitem uma sensação de força. Além disso, têm um bagageiro no teto e acabamentos pretos nos para-choques, que realçam a proposta aventureira. O Fulwin X3 mede 4,32 metros de comprimento, enquanto o X3 Plus é um pouquinho maior, com 4,38 metros.

Quando falamos da parte técnica, o Fulwin X3 é equipado com um motor elétrico traseiro de 185 kW (248 cv) e um torque de 300 Nm. Ele pode vir com baterias de 50,79 kWh ou 68,36 kWh, permitindo a máxima autonomia de 520 km. O X3 Plus, por sua vez, pode oferecer tração traseira ou integral, com um motor adicional no eixo dianteiro que adiciona 94 cv extras — é potência que não acaba mais!

Mas não é só isso. Ambos os SUVs estão recheados de tecnologia de ponta. O X3 já vem de fábrica com 12 itens de segurança ativa. Isso inclui coisas como frenagem automática de emergência e piloto automático adaptativo. O X3 Plus ainda traz o sistema Falcon 500, que promete facilitar manobras de estacionamento e realizar funções semi-autônomas em rodovias. Para quem já pegou um trânsito complicado, sabe como esses recursos podem fazer a diferença.

Por dentro, a vibe é moderna e conectada. O painel digital tem 9,2 polegadas, enquanto a central multimídia é um espetáculo à parte, com 15,6 polegadas e resolução 2,5K no modelo Plus. Isso sem contar o chip Qualcomm Snapdragon, que dá conta de gerenciar tudo com agilidade. A cabine acomoda cinco ocupantes e o porta-malas tem capacidade para 450 litros, que pode ser expandida para 1.238 litros com os bancos traseiros rebatidos. Ideia boa para quem gosta de levar a família ou as tralhas para aventuras.

E não para por aí! Em breve, um novo integrante vai fazer parte da família: o Fulwin X3L EREV, que será revelado oficialmente no Salão de Chengdu no dia 29 de agosto. Essa linha é um verdadeiro avanço da série iCar 03 e reforça a estratégia da Chery em conquistar nosso coração no segmento de SUVs elétricos na China. Um bom momento para ficar de olho e ver como essas máquinas vão se portar.