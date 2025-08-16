Notícias

APAE do Paraná se mobiliza contra proposta de fim das escolas especiais

Autor Diogo Sobral
APAEs do Paraná mobilizam contra ação do STF que propõe fim das escolas especializadas
APAEs do Paraná mobilizam contra ação do STF que propõe fim das escolas especializadas

Caminhada em Defesa das Escolas Acontece Nesta Quarta em Ponta Grossa

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do Paraná estão se mobilizando contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7796. Essa proposta, que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), visa o fechamento das escolas especializadas para pessoas com deficiência em todo o estado.

Atualmente, o Paraná é o único estado do país que possui esse modelo de ensino voltado para a educação de alunos com necessidades especiais. Se a ADI for aprovada, todos os estudantes com deficiência terão que ser matriculados em escolas regulares, o que, segundo experts, pode prejudicar seu aprendizado.

Lídia Silvano, diretora da escola Raio de Sol, da APAE de Carambeí, expressa preocupação com essa mudança. Ela afirma que a proposta retira o direito de escolha entre o ensino regular e o especializado, o que pode prejudicar especialmente alunos com deficiências intelectuais. “Nossas escolas existem para atender essas especificidades. Os alunos podem encontrar mais dificuldades em um sistema acadêmico comum”, ressalta.

Em resposta à situação, as APAEs estão promovendo ações em vários municípios para aumentar a visibilidade da questão. Comenta-se que a intenção é fazer com que a voz do Paraná chegue até Brasília. A diretora Lídia destaca que estarão distribuindo adesivos com a hashtag #EuApoioAsEscolasEspecializadas e organizando caminhadas e palestras.

Uma das ações será a Caminhada em Defesa das Escolas Especializadas, marcada para o dia 20 de agosto, quarta-feira, às 8h30. O evento começará na Praça Barão de Guaraúna e seguirá até o Parque Ambiental. A APAE de Ponta Grossa convida pais, educadores, familiares e membros da comunidade a participarem da mobilização. O objetivo é unir forças contra a ADI 7796 e garantir o direito à educação oferecido pelas escolas especializadas no estado.

Com essa ação, as APAEs buscam reforçar a importância da educação inclusiva, respeitando a diversidade das necessidades de aprendizagem dos alunos.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor