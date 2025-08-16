APAE do Paraná se mobiliza contra proposta de fim das escolas especiais

Caminhada em Defesa das Escolas Acontece Nesta Quarta em Ponta Grossa

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do Paraná estão se mobilizando contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7796. Essa proposta, que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), visa o fechamento das escolas especializadas para pessoas com deficiência em todo o estado.

Atualmente, o Paraná é o único estado do país que possui esse modelo de ensino voltado para a educação de alunos com necessidades especiais. Se a ADI for aprovada, todos os estudantes com deficiência terão que ser matriculados em escolas regulares, o que, segundo experts, pode prejudicar seu aprendizado.

Lídia Silvano, diretora da escola Raio de Sol, da APAE de Carambeí, expressa preocupação com essa mudança. Ela afirma que a proposta retira o direito de escolha entre o ensino regular e o especializado, o que pode prejudicar especialmente alunos com deficiências intelectuais. “Nossas escolas existem para atender essas especificidades. Os alunos podem encontrar mais dificuldades em um sistema acadêmico comum”, ressalta.

Em resposta à situação, as APAEs estão promovendo ações em vários municípios para aumentar a visibilidade da questão. Comenta-se que a intenção é fazer com que a voz do Paraná chegue até Brasília. A diretora Lídia destaca que estarão distribuindo adesivos com a hashtag #EuApoioAsEscolasEspecializadas e organizando caminhadas e palestras.

Uma das ações será a Caminhada em Defesa das Escolas Especializadas, marcada para o dia 20 de agosto, quarta-feira, às 8h30. O evento começará na Praça Barão de Guaraúna e seguirá até o Parque Ambiental. A APAE de Ponta Grossa convida pais, educadores, familiares e membros da comunidade a participarem da mobilização. O objetivo é unir forças contra a ADI 7796 e garantir o direito à educação oferecido pelas escolas especializadas no estado.

Com essa ação, as APAEs buscam reforçar a importância da educação inclusiva, respeitando a diversidade das necessidades de aprendizagem dos alunos.