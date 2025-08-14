Stellantis inaugura centro de desmontagem veicular em São Paulo

A Stellantis acaba de dar um grande passo em Osasco, São Paulo, com a inauguração do seu primeiro Centro de Desmontagem Veicular Circular AutoPeças. Isso é muito mais do que uma simples instalação; é uma iniciativa que reflete o compromisso da marca com a sustentabilidade e a economia circular. Para nós, apaixonados por carros, ver uma montadora se preocupar com o meio ambiente é de encher os olhos!

Esse projeto contou com um investimento de R$ 13 milhões e promete gerar cerca de 150 empregos nos próximos anos. O centro tem capacidade para desmontar até 8 mil carros por ano e, com isso, vai contribuir para a redução de cerca de 30 mil toneladas de CO₂ anualmente. Isso significa um impacto positivo na luta contra o aquecimento global, reaproveitando peças que ainda têm muito a oferecer.

Os veículos que chegam ao centro vêm de leilões e passam por um processo rigoroso. Primeiro, são descontaminados, retirando todos os fluidos tóxicos, como óleos e combustíveis. Esse passo é crucial para evitar qualquer problema ambiental. Logo depois, técnicos avaliam cada componente, separando as peças que podem ser reutilizadas ou remanufaturadas. Isso é fundamental para garantir qualidade e segurança.

Cada peça retirada recebe uma limpeza com produtos biodegradáveis e é identificada individualmente. Além disso, cada carro desmontado ganha uma “carteira de desmonte”, que registra a origem das peças e todo o processo de desmontagem. Isso aumenta a transparência e a confiança no que estamos comprando. É um passo a mais para garantir que, se você optar por uma peça recuperada, sabe exatamente de onde ela vem.

Essas peças são vendidas tanto na loja física do centro, que é instalada em contêineres, quanto online, por meio do Mercado Livre, e em breve através do próprio site da Circular AutoPeças. O legal é que, ao comprar, você sabe que está adquirindo um produto em condições de uso e com procedência certificada. É uma alternativa sustentável e acessível, perfeito para quem ama cuidar do seu carro sem comprometer o planeta.

E não para por aí! Este centro se insere em um grande ecossistema de economia circular que a Stellantis está construindo na América do Sul. Um exemplo disso é o Centro de Recondicionamento de Veículos em Betim (MG), onde eles restauram carros para revenda. Além de prolongar a vida útil dos veículos, essas iniciativas também ajudam na capacitação de jovens da região, formando novas gerações para a indústria automotiva.

A Stellantis está, de fato, se firmando como uma referência em inovação e sustentabilidade no setor automotivo. Isso é algo que devemos celebrar — porque no final das contas, todos nós que amamos dirigir queremos fazer isso de forma cada vez mais responsável.