Fiat Pulse 2026 tem preço elevado e chega a quase R$ 100 mil

O Fiat Pulse 2026 chegou para agitar o segmento, mas já está com preço novo e não conseguiu escapar da alta. Lançada em resposta ao VW Tera, a versão de entrada do Pulse passou a custar R$ 99.990 em agosto – um aumento de até R$ 1.000. Parece que a barreira dos R$ 100 mil está mais perto do que nunca para osmotoristas brasileiros.

Essa versão mantém a combinação do motor 1.3 Firefly com câmbio manual de cinco marchas. Porém, a Fiat optou por um pacote mais enxuto para oferecer um preço competitivo. Aqui, itens como as rodas de liga leve foram trocadas por rodas de aço de 16 polegadas com calotas escuras. As molduras nos para-choques e as maçanetas pintadas são detalhes que também voltaram a ser mais simples, mas ainda assim, a grade cromada e o acabamento em preto fosco dão um charme ao modelo.

Por outro lado, a lista de equipamentos ainda tem muitos pontos positivos. O Pulse traz faróis e lanternas em LED, quatro airbags, ar-condicionado automático e digital e até piloto automático. Os retrovisores têm regulagem elétrica e função “Tilt down”, que ajuda bastante na hora de estacionar. E se você é daqueles que gosta de tecnologia, a central multimídia com tela de 8,4 polegadas é uma mão na roda. Para quem quer dar um upgrade nesse modelo, ainda tem o Pack Plus, que por R$ 2.990 adiciona rodas de liga leve de 16 polegadas e sensor de estacionamento com câmera de ré.

Tera e Kardian continuam mais caros

Vale destacar que, mesmo com esse aumento, o Pulse ainda sai mais barato que o VW Tera 1.0 MPI de entrada. Quando o Tera foi lançado, havia uma promoção que o colocava na mesma faixa de preço do Pulse, mas agora, já ultrapassou os R$ 100 mil, indo para R$ 105.990. E se você pensar no Renault Kardian, a situação é ainda mais complicada, com preços a partir de R$ 112.690 na versão Evolution MT.

Linha 2026 ganhou cara nova

O Pulse não só chegou com preço novo, mas também recebeu uma reatualização no design. Com a nova identidade visual inspirada nos modelos europeus da Fiat, como o Grande Panda, o carro ganhou um visual mais imponente. A grade frontal agora possui filetes horizontais e um para-choque redesenhado, tudo isso contribui para uma aparência mais robusta.

No interior, as mudanças são sutis, mas eficazes. Os plásticos escurecidos e novos acabamentos criam uma atmosfera mais sofisticada. É aquela sensação de estar num carro mais premium, algo que quem passa muito tempo no trânsito vai certamente apreciar. As melhorias na ergonomia tornam tudo mais confortável, especialmente se você costuma pegar estrada nos finais de semana.

Então, para quem está de olho numa SUV compacta e quer um modelo com bom custo-benefício, o Pulse ainda é uma excelente opção. Mesmo com os ajustes de preço, seu pacote de equipamentos e o desempenho do motor se destacam em relação aos concorrentes. É sempre bom lembrar que cuidar do carro, como manter os pneus calibrados e verificar o nível do óleo, pode fazer toda a diferença na hora de garantir um bom desempenho.