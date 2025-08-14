Mundo Automotivo

Jeep planeja fim do Renegade para 2025, mas permanece no Brasil

Autor Rodrigo Campos
Jeep já arquiteta fim do Renegade para 2025, mas seguirá no Brasil

Provavelmente não é novidade para muitos, mas quem ama carros vai sentir a falta do Jeep Renegade, ainda mais considerando que ele já foi um dos SUV mais queridinhos do Brasil. Agora, segundo informações da Stellantis, o modelo vai deixar de ser produzido na Europa até o fim deste ano. O que espanta é que não está nos planos da montadora lançar um substituto direto por enquanto.

O Renegade é um modelo que chegou ao mercado há cerca de dez anos e, desde então, pouco mudou. Ele manteve seu design e interior praticamente em todas as versões, tanto aqui quanto lá fora. A Jeep agora quer focar em modelos mais estratégicos, como a nova geração do Compass, o compacto Avenger e os elétricos Recon e Wagoneer S. Essa mudança de foco é algo que muitos motoristas que pegam estrada já percebem, pela busca por carros mais modernos e eficientes.

Na Europa, a Itália foi o lugar onde o Renegade mais se destacou, com cerca de 500 mil unidades vendidas. Produzido na fábrica de Melfi, além do Renegade, o modelo também compartilha a plataforma com o Fiat 500X, que, por sinal, também não está mais em produção. Apesar de o fim já estar previsto desde 2024, a boa aceitação do público garantiu mais um ano de sobrevida para o SUV, inclusive com uma atualização que trouxe melhorias na central multimídia e novos sistemas de segurança.

Com essa saída do mercado europeu, a Jeep vai deixar um espaço entre o Avenger, que tem 4,08 metros e é bem mais acessível, e o novo Compass, que já é um pouco mais caro e com 4,55 metros. Falam até sobre um possível substituto que seria baseado na plataforma do Fiat Grande Panda e teria cerca de 4,30 metros, mas isso ainda é só um rumor para o final da década.

Essa mudança na produção em Melfi vai redirecionar a focagem para novos modelos e para a nova geração do Compass, que é uma opção muito mais robusta. Ter um SUV elétrico no mercado, como o DS 8, que será voltado para um público menor, também mostra a tendência crescente de veículos sustentáveis.

Novidades sobre o Renegade no Brasil

Se você está se perguntando sobre o futuro do Renegade por aqui, é bom ficar atento. Em junho de 2024, a Stellantis confirmou que o modelo terá uma nova geração chegando em 2027, e uma versão elétrica promete preços mais acessíveis no mercado da América do Norte. O futuro do Renegade no Brasil, no entanto, ainda é incerto. A troca pelo Avenger é uma das possibilidades, mas há quem diga que manter o novo Renegade aqui seria uma estratégia inteligente, já que ele pode oferecer uma opção mais premium diante do Avenger.

As mudanças no mercado de SUV são sempre uma curiosidade à parte, e quem já pegou muito transito ou viajou em uma estrada cheia de curvas sabe da importância de ter um carro que combina conforto, desempenho e estilo. Com todas essas reestruturações, será interessante ver como o Renegade e seus possíveis sucessores vão se comportar nas ruas brasileiras.

