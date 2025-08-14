Globo registra em segredo cenas sobre acidente de Leonardo

A produção do remake da novela Vale Tudo está em fase de gravação de cenas importantes, que acontecerão entre os dias 21 e 23 de agosto, em um local sigiloso em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As gravações, que envolvem dez cenas decisivas, visam esclarecer o que realmente aconteceu após o acidente do personagem Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, que muitos acreditam estar morto.

Na nova versão da história, Leonardo sobreviveu e se esconde devido a uma trama idealizada por sua mãe, Odete Roitman, que será interpretada por Débora Bloch. O corpo que foi enterrado como sendo de Leonardo na verdade pertence ao marido de Nise, outra personagem central da trama, vivida por Teca Pereira.

A expectativa é que um dos destaques das gravações seja um flashback dramático que irá ao ar a partir de 29 de agosto. Nessa sequência, a presença de personagens-chave como Odete, Nise e Heleninha, que será interpretada por Paolla Oliveira, será ressaltada. Além delas, dois homens que aparecem na trama, identificados como Álvaro e Isaías, também estarão presentes. Um depoimento gravado pela neta de Nise, Ana Clara, interpretada por Samantha Jones, será crucial para desvendar a troca de corpos, mostrando como o corpo do marido de Nise foi parar no túmulo onde a família Roitman acredita estar Leonardo.

No enredo original de Vale Tudo, Leonardo realmente morria no acidente, e a revelação secreta era que Odete, e não Heleninha, dirigia o carro. O roteiro atual das novas cenas foi escrito de modo a manter o mistério, com muitos detalhes sendo ocultados até mesmo para a equipe de produção, sem que se saiba em qual capítulo as revelações serão apresentadas ao público.

Além disso, a emissora está se preparando para a gravação de um momento marcante da novela: a morte de Odete Roitman, uma cena clássica que será essencial para o clímax da história. É possível que múltiplos desfechos sejam gravados para evitar que informações vazem para a imprensa e o público.

Desde sua estreia em 31 de março, o remake de Vale Tudo tem mostrado um bom desempenho de audiência, com uma média de 22,2 pontos na Grande São Paulo. Em julho, a trama se destacou ainda mais, alcançando 23,6 pontos, o que representa o melhor resultado do horário desde agosto de 2024, quando a novela Renascer atingiu 25,9 pontos.

Esse crescimento na audiência também fez com que o remake superasse a série Um Lugar ao Sol, que teve média de 22,3 pontos, afastando-se da penúltima colocação entre as novelas com pior desempenho no horário. A expectativa é que a reta final, repleta de grandes revelações e momentos impactantes, continue a atrair espectadores até o último episódio, previsto para 17 de outubro.