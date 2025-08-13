Feira Verde chega ao ‘Dom Bosco’ e outras 9 vilas; confira sua rua

Programação do Feira Verde em Ponta Grossa: Coleta de Recicláveis e Troca por Alimentos

O programa Feira Verde, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ponta Grossa, está com uma programação especial para o mês de agosto. Esta iniciativa visa não apenas realizar a coleta de materiais recicláveis, mas também permitir que os participantes troquem esses itens por frutas e verduras frescas.

Além de facilitar o descarte correto de objetos recicláveis, o programa também é um apoio importante à agricultura familiar e contribui para a segurança alimentar da população.

Para que os interessados saibam quando e onde poderão participar, aqui está a programação detalhada para esta quarta-feira, dia 13 de agosto:

Equipe 1

Dom Bosco 1 : 08h30 – na esquina da Rua Praia da Urca com a Rua Jatobá

: 08h30 – na esquina da Rua Praia da Urca com a Rua Jatobá Dom Bosco 2 : 09h30 – na Rua Praia da Boa Viagem, final da rua, com a Rua Praia da Coroá

: 09h30 – na Rua Praia da Boa Viagem, final da rua, com a Rua Praia da Coroá Santa Maria : 13h30 – na Rua Corrupião

: 13h30 – na Rua Corrupião Porto Seguro: 14h30 – na Rua Q com Orion, atrás da empresa Trevisa Caminhões

Equipe 2

Parque dos Pinheiros : 08h30 – na Rua Maria Coutin Riesemberg com a Rua Germano Justos

: 08h30 – na Rua Maria Coutin Riesemberg com a Rua Germano Justos Cidade Jardim : 09h30 – na Rua Antônio Alves com a Rua Paulo Lirani

: 09h30 – na Rua Antônio Alves com a Rua Paulo Lirani Nova Ponta Grossa : 10h30 – na Rua Holga H. Melo

: 10h30 – na Rua Holga H. Melo Amália 2 : 13h30 – na Praça Infantil, Rua Paulina Oliveira Gomes

: 13h30 – na Praça Infantil, Rua Paulina Oliveira Gomes Amália 1: 14h30 – na Rua Neuza Alves dos Santos, ao lado da unidade de saúde

Equipe 3

Pitangui : 08h30 – na Rua Elvo Christian Muniz de Carvalho com a Rua Manoel Wanbier Júnior

: 08h30 – na Rua Elvo Christian Muniz de Carvalho com a Rua Manoel Wanbier Júnior Campo do Fubá : 09h30 – no centro da Rua Cristiano Justos Junior

: 09h30 – no centro da Rua Cristiano Justos Junior Vila Isabel : 13h30 – na Praça Ida Santos, Rua João Rabello Coutinho

: 13h30 – na Praça Ida Santos, Rua João Rabello Coutinho Vila Rio Branco: 14h30 – na Rua Emiliano Perneta com a Rua João Posuniak Filho

A Secretaria de Agricultura informa que a programação pode ser cancelada em caso de chuvas. O tempo de permanência do caminhão em cada local depende do número de pessoas na fila e da quantidade de itens a serem trocados.

A participação no Feira Verde é uma oportunidade para a comunidade contribuir com a reciclagem, ao mesmo tempo em que recebe alimentos saudáveis.