Feira Verde chega ao ‘Dom Bosco’ e outras 9 vilas; confira sua rua

Programação do Feira Verde em Ponta Grossa: Coleta de Recicláveis e Troca por Alimentos
O programa Feira Verde, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ponta Grossa, está com uma programação especial para o mês de agosto. Esta iniciativa visa não apenas realizar a coleta de materiais recicláveis, mas também permitir que os participantes troquem esses itens por frutas e verduras frescas.
Além de facilitar o descarte correto de objetos recicláveis, o programa também é um apoio importante à agricultura familiar e contribui para a segurança alimentar da população.
Para que os interessados saibam quando e onde poderão participar, aqui está a programação detalhada para esta quarta-feira, dia 13 de agosto:
Equipe 1
- Dom Bosco 1: 08h30 – na esquina da Rua Praia da Urca com a Rua Jatobá
- Dom Bosco 2: 09h30 – na Rua Praia da Boa Viagem, final da rua, com a Rua Praia da Coroá
- Santa Maria: 13h30 – na Rua Corrupião
- Porto Seguro: 14h30 – na Rua Q com Orion, atrás da empresa Trevisa Caminhões
Equipe 2
- Parque dos Pinheiros: 08h30 – na Rua Maria Coutin Riesemberg com a Rua Germano Justos
- Cidade Jardim: 09h30 – na Rua Antônio Alves com a Rua Paulo Lirani
- Nova Ponta Grossa: 10h30 – na Rua Holga H. Melo
- Amália 2: 13h30 – na Praça Infantil, Rua Paulina Oliveira Gomes
- Amália 1: 14h30 – na Rua Neuza Alves dos Santos, ao lado da unidade de saúde
Equipe 3
- Pitangui: 08h30 – na Rua Elvo Christian Muniz de Carvalho com a Rua Manoel Wanbier Júnior
- Campo do Fubá: 09h30 – no centro da Rua Cristiano Justos Junior
- Vila Isabel: 13h30 – na Praça Ida Santos, Rua João Rabello Coutinho
- Vila Rio Branco: 14h30 – na Rua Emiliano Perneta com a Rua João Posuniak Filho
A Secretaria de Agricultura informa que a programação pode ser cancelada em caso de chuvas. O tempo de permanência do caminhão em cada local depende do número de pessoas na fila e da quantidade de itens a serem trocados.
A participação no Feira Verde é uma oportunidade para a comunidade contribuir com a reciclagem, ao mesmo tempo em que recebe alimentos saudáveis.