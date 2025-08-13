Honda revela CRF 300F 2026 com motor aprimorado

A Honda finalmente apresentou a tão aguardada nova CRF 300F 2026 durante o Festival Interlagos Motos 2025. Essa belezura chega para substituir a versão anterior, CRF 250F, e continua com a proposta de ser uma excelente companheira para quem curte tanto trilhas de lazer quanto competições de enduro, rally e cross country.

A produção dessa máquina será feita na famosa fábrica de Manaus (AM) e, se você está ansioso para colocar as mãos nela, fique ligado: o modelo estará nas concessionárias a partir de setembro, somente na cor vermelha, com um preço sugerido de R$ 24.027 (sem contar frete ou seguro).

Um dos grandes atrativos dessa nova versão é o novo motor monocilíndrico OHC de 293,5 cm³. Esse motor, que é resfriado a ar, traz uma potência total de 24,6 cv a 7.500 rpm, além de um torque de 2,59 kgfm a 6.000 rpm. Para quem gosta de números, isso significa um aumento de 11% em potência e 13,6% em torque em comparação com a CRF 250F. Quem já andou por terrenos difíceis sabe o quanto um motor forte faz diferença!

Outra novidade emocionante é o câmbio de seis marchas, que foi aprimorado com um aumento no pinhão de 13 para 14 dentes. Isso, somado a um radiador de óleo, ajuda a manter a estabilidade térmica e melhora o desempenho e a economia de combustível. Para você que gosta de fazer uma pequena aventura em estradas irregulares, ter um chassi em aço do tipo twin tube oferece resistência e leveza, já que o peso seco é de apenas 119 kg e a distância do solo é de 290 mm.

O sistema de suspensão também foi ajustado para aproveitar ao máximo o motor mais potente. A dianteira conta com um garfo telescópico de 41 mm e 240 mm de curso, enquanto a traseira recebe um monoamortecedor conectado ao Pro-Link, tudo isso com articulações em alumínio para maior resistência. As rodas, que são raiadas de alumínio, têm 21 polegadas na frente e 18 atrás, calçadas com pneus Pirelli Scorpion XC — ideal para não te deixar na mão durante uma trilha.

Os freios não ficam para trás, trazendo discos wave: 240 mm na frente com pinça de pistão duplo, e 220 mm na traseira com pistão simples. A geometria do quadro foi projetada para garantir respostas rápidas, o que é perfeito para terrenos acidentados, mantendo a agilidade e a estabilidade que a gente adora.

Visualmente, a CRF 300F 2026 ganhou novos grafismos que lembram as CRF importadas, além de aletas laterais fixadas por parafusos e um cavalete lateral reposicionado. O assento estreito e longo proporciona uma ergonomia excelente, facilitando a movimentação do piloto e garantindo conforto nas trilhas.

Agora, é importante lembrar que, por não ter placa, luzes de freio ou indicadores de direção, a CRF 300F não é uma moto para circular nas ruas. Ela é feita para ser usada em competições, lazer ou em áreas controladas. E, só para deixar você tranquilo, a Honda oferece uma garantia de três meses para esse modelo que promete fazer a alegria dos amantes de duas rodas.