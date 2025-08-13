VW Virtus é o líder, enquanto Corolla mantém a liderança entre médios

O segmento de sedãs no Brasil teve um mês de julho desafiador, representando apenas 8,6% do total de veículos emplacados, uma leve queda em relação aos 10% do mês anterior. Foram apenas 19.836 unidades vendidas, o que significa quase 21% a menos do que no mesmo período do ano passado, quando 25.063 sedãs foram registrados. Se compararmos com junho, o crescimento foi bem discretinho, apenas 1,3% a mais que as 19.575 unidades.

Quando olhamos para o topo da lista, o VW Virtus se destacou, liderando as vendas com 3.863 emplacamentos, mantendo-se no primeiro lugar pelo segundo mês seguido e pela terceira vez em 2025. Esse desempenho é o melhor que ele teve desde dezembro de 2019, quando alcançou 4.069 unidades. O Chevrolet Onix Plus, por outro lado, teve uma queda significativa, totalizando 3.108 vendas, representando uma retração de 36% em relação ao ano passado. Mesmo assim, o Onix ainda tem uma diferença de mais de 3,6 mil unidades em relação ao Virtus se olharmos o acumulado do ano. A versão nova do Onix, que foi reestilizada, pode ser a carta na manga para recuperar terreno até dezembro.

Sedãs Compactos em Foco

Quando falamos em sedãs compactos, o VW Virtus é um verdadeiro campeão. Ele ficou na frente com 3.863 unidades em julho, e isso representa 27,53% do total dos sedãs compactos em 2025. Não é à toa que quem dirige frequentemente em cidade e estrada elogia o espaço e conforto desse carro.

Em segundo lugar está o Chevrolet Onix Plus, com 3.108 unidades, e a gente percebe que ele perdeu muitos compradores comparado a julho do ano passado, quando ainda tinha mais de 4.800 emplacamentos. A importância do design renovado nessa nova versão pode ajudar, embora a concorrência seja feroz.

O Hyundai HB20S aparece em terceira posição, com 2.638 emplacamentos, mostrando um crescimento em relação a junho. Para quem busca um sedã compacto, ele oferece um perfil esportivo que conquista muitos motoristas.

Um Olhar Sobre os Sedãs Médios e Grandes

No segmento dos sedãs médios, o Toyota Corolla continua reinando com 3.170 vendas, mesmo perdendo quase 10% de seus compradores comparado ao ano passado. Isso mostra que a fidelidade do consumidor pode ser testada, mas ainda dá pra sentir a força do Corolla nas concessionárias.

Logo atrás, o BYD King vai se consolidando, com 964 unidades vendidas, aumentando mais de 60% em relação a 2024. Por outro lado, o Nissan Sentra não está vivendo seus melhores dias, com uma queda significativa nas vendas.

E que tal um olhar sobre os sedãs grandes? O Honda Accord é o favorito da turma, vendendo 18 unidades em julho e mostrando crescimento em relação ao ano anterior. Já o VW Passat teve apenas 3 emplacamentos, quase um eco no mercado.

Classe Premium em Ascensão

Agora, se você curte um sedã premium, o BMW Série 3 segue na liderança, com 387 unidades. O que vale admirar é que ele completou 71 meses seguidos no topo desse segmento. O Porsche Panamera, por sua vez, fez bonito com 37 vendas, levando a coroa entre os mais sofisticados, enquanto modelos elétricos começaram a ganhar espaço.

Em resumo, o mercado de sedãs está em transformação. Para nós, apaixonados por carros, acompanhar essas mudanças e tendências é sempre uma aventura. Afinal, cada novo modelo traz promessas de novidades e uma pitada de adrenalina para as nossas jornadas!