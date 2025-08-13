Deepal L07 2026 é lançado na China com tecnologias ADAS da Huawei

O Deepal L07 2026 da Changan chegou para dar uma animada no mercado chinês no dia 13 de agosto. Esse sedã médio traz um design que já chamou a atenção na versão de 2025 e continua com suas linhas afiadas, faróis discretos, maçanetas embutidas e aquela lanterna traseira impressionante que é iluminada por nada menos que 136 LEDs. Pra melhorar ainda mais, o coeficiente de arrasto desse carro é de apenas 0,215 Cd, ajudando a cortar o ar e oferecendo uma eficiência aerodinâmica que faz diferença.

Esse modelo é versátil e está disponível em duas versões: a BEV, que é 100% elétrica, e a EREV, um híbrido com extensor de autonomia. Quando você olha para a BEV, sente a potência do motor elétrico de até 200 kW (ou 268 cv) e as opções de bateria que variam entre 56,12 e 68,82 kWh. Ela oferece uma autonomia entre 550 e 660 km, perfeita para quem adora pegar a estrada. Já a versão EREV combina esse motor elétrico com um motor a gasolina de 1,5 litro, garantindo até 1.500 km de autonomia total. Imagina rodar por tanto tempo sem se preocupar com o tanque?

Tecnologia de ponta

O Deepal L07 2026 não é só bonito, ele traz uma gama de tecnologias incríveis. Vem equipado com o sistema Huawei Qiankun ADS 4.0 SE, que reúne três radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrassônicos e 10 câmeras. Isso resulta em 21 funções de assistência ao motorista, como estacionamento automático e controle de faixa. Praticamente uma ajuda pessoal para encarar o trânsito!

Dentro do carro, o espaço e a tecnologia também se destacam. O cockpit possui um AR-HUD de impressionantes 55 polegadas e uma tela central de 15,6 polegadas que gira e tem resolução 2.5K, perfeita para quem ama tecnologia. E tudo é controlado por um chip Qualcomm Snapdragon 8295P, o que faz as coisas funcionarem como um relógio, além de ter um assistente de inteligência artificial integrado.

Conforto para todos

A viagem para os passageiros traseiros também ficou mais agradável. Agora, dá para ajustar o ar-condicionado e os bancos direto do console central, que tem uma tela sensível ao toque. E não para por aí: tem ainda telas nos encostos dos bancos dianteiros para o pessoal se entreter. Quem diria que os passageiros poderiam ter tanta tecnologia à mão?

Os preços do Deepal L07 variam entre 145.900 e 165.900 yuans, o que dá cerca de 20,3 mil a 23,1 mil dólares. Assim, o consumidor pode escolher entre cinco opções de cores para deixar seu carro ainda mais com a sua cara.

Com um design moderno, autonomia impressionante e uma tecnologia de primeira, o Deepal L07 2026 promete ser uma ótima opção no segmento dos sedãs médios na China. É sempre bom ver inovações assim, né?