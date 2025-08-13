SBT aumenta audiência com Bake-Off, Programa do João e Show do Milhão

O SBT registrou um aumento significativo em sua audiência nos dias 9 e 10 de agosto, impulsionado por estreias e novidades em sua programação. Os programas "Bake-Off Brasil – Mão na Massa", "Programa do João" e "Show do Milhão EMS – Celebridades" atraíram a atenção do público e elevaram os índices da emissora em comparação com as semanas anteriores.

Sábado de estreias e destaque em capitais

No sábado, 9 de agosto, a 11ª temporada do "Bake-Off Brasil – Mão na Massa" teve um desempenho notável, com 34% de aumento na audiência nacional, atraindo cerca de 2,6 milhões de telespectadores. Esse crescimento representa uma alta de 15% em relação à média registrada nas quatro semanas anteriores.

Em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, os resultados foram especialmente positivos:

Grande São Paulo: 28% de crescimento na audiência.

28% de crescimento na audiência. Grande Rio de Janeiro: alta de 92%.

alta de 92%. Porto Alegre e Belo Horizonte: aumento nos índices.

aumento nos índices. A emissora garantiu a vice-liderança em localidades como Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Goiânia e Recife.

Logo após, o "Programa do João" foi assistido por 3,2 milhões de pessoas em todo o Brasil, com destaque para cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Domingo com Show do Milhão em destaque

No domingo, 10 de agosto, o "Show do Milhão EMS – Celebridades", apresentado dentro do "Programa Silvio Santos" por Patricia Abravanel, alcançou 18,3 milhões de telespectadores em um momento decisivo do programa. Com 6,9 pontos de audiência no Painel Nacional de Televisão, a atração garantiu a vice-liderança, superando a terceira colocação em 30% e teve um tempo médio de 1h48 de exibição.

Este segmento foi exibido entre 22h45 e 23h43 e se destacou nas principais capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Vitória.

Sucesso nas redes sociais

O "Show do Milhão" contou com a participação de personalidades como Falcão, Danilo Gentili, Hélio de La Peña, Blogueirinha, Marcelo Adnet e Ratinho, gerando uma intensa repercussão nas redes sociais. A hashtag #ShowDoMilhao alcançou o top 5 dos Trending Topics no X (ex-Twitter) e teve 75% de menções positivas, segundo dados de análises em tempo real.

Esses resultados indicam um momento de crescimento e engajamento para a emissora, que vem trabalhando para atrair e reter a audiência com conteúdo novo e interativo.