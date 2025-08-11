DER-SP instala 50 novos radares eletrônicos em estradas

A partir das 7h dessa terça-feira, dia 12, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) dá um passo importante na segurança das estradas: são 50 novos radares eletrônicos que começam a funcionar nas rodovias estaduais que não são concedidas. O intuito aqui é claro: aumentar a segurança no trânsito, diminuir acidentes e, principalmente, salvar vidas nas mais de 12 mil quilômetros de estradas sob sua responsabilidade.

Esses radares não foram colocados em qualquer lugar à toa. Eles foram instalados em pontos estratégicos, escolhidos com base em um estudo técnico que identificou locais com um histórico de acidentes e onde o excesso de velocidade é comum. Por exemplo, já tem radar funcionando no quilômetro 46 da SP-463 em Araçatuba, além de outros em rodovias como a SP-563, SP-452, SP-310 e SP-595, espalhados por diferentes municípios do estado. Se você já pegou a estrada, sabe que conhecer os pontos críticos pode fazer uma grande diferença na hora de dirigir.

O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, destacou que a adição desses radares reflete um compromisso genuíno do governo em proteger os motoristas. E atenção, quem ultrapassar os limites de velocidade nesse trechos vai acabar levando uma notificação. Essa é uma medida que pode, na prática, ajudar a baixar o número de acidentes nas nossas estradinhas.

Esses 50 novos radares fazem parte de um projeto maior — são ao todo 649 equipamentos previstos pelo Edital nº 145/2023, projetados para pontos de alta movimentação. Os radares que ainda não estão em funcionamento estão em fase de testes e homologação, garantindo que tudo funcione direitinho. E, convenhamos, isso é um alívio, já que quem já pegou um trânsito pesado ou teve que desviar de buracos sabe como uma tecnologia bem calibrada pode ajudar na experiência ao volante.

Quando todos estiverem prontos, o início oficial da fiscalização será amplamente divulgado nos canais do governo e na imprensa. Então, vale a pena ficar ligado! Afinal, mais segurança nas ruas e estradas reflete diretamente na tranquilidade alheia ao dirigir e na integridade de todos.